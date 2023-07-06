Aktif Yoga dan Sering Meditasi, Anjasmara Ungkap Agama yang Dianutnya

JAKARTA - Pesinetron Anjasmara lebih banyak menuangkan waktunya mendalami yoga sejak 2013. Bahkan, dia saat ini aktif menjadi instruktur yoga.

Dalam yoga, meditasi menjadi satu unsur penting dan lekat dengan tradisi Buddha. Hal ini membuat Melaney Ricardo penasaran tentang agama yang kini dianut suami Dian Nitami tersebut.

"Kamu yoga, meditasi, kamu masih seorang muslim enggak sih? Pasti orang banyak nanya. I'm sorry, boleh jawab, boleh enggak," tanya Melaney, dikutip pada Kamis (6/7/2023).

Kemudian Anjasmara menjawab pertanyaan itu dengan lugas. Ia bersyukur hingga saat ini masih menganut agama Islam meski menekuni yoga.

"Ya Alhamdulillah, so far saya masih muslim," tuturnya.