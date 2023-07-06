Biodata dan Agama Rey Utami, Artis Terkaya Indonesia yang Sempat Dibui Imbas Video Ikan Asin

JAKARTA - Biodata dan agama Rey Utami akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pembahasan ini tentunya cukup menarik, mengingat Rey Utami dan suaminya, Pablo Benua, disebut-sebut sebagai artis terkaya di Indonesia, mengalahkan Agnez Mo, Raffi Ahmad, hingga Atta Halilintar.

Berdasarkan Cydem International Research, kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua mencapai angka Rp4,7 triliun. Hartanya bahkan terdiri dari berbagai aset, mulai dari kendaraan, rumah, hingga tanah.

Berikut, biodata dan agama Rey Utami:

Rey Utami merupakan seorang pembawa acara dan juga penyanyi Indonesia. Namanya dikenal usai menjadi presenter dalam acara olahraga, khususnya sepak bola di televisi nasional Indonesia.

Ia diketahui lahir pada 24 Maret 1987 dan kini telah genap berusia 36 tahun. Rey juga diketahui merupakan seorang muslim.

Nama Rey Utami benar-benar dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, lantaran pernikahannya dengan pengusaha Pablo Benua pada Agustus 2016 silam. Bagaimana tidak? Ia mengklaim bahwa pernikahannya dengan Pablo terjadi selang 7 hari dari perkenalan mereka di aplikasi Tinder.

Setelah bertemu dan bertatap muka secara langsung, Pablo pun tak segan memberi Rey hadiah satu buah mobil Honda HRV, hingga jam tangan merek Rolex seharga Rp300 juta.

Pada hari keempat pertemuan mereka, Pablo pun langsung melamar Rey. Hari berikutnya, Rey pun diajak oleh Pablo untuk bertemu dengan kedua orang tuanya.

Tak butuh waktu lama, pada hari ke tujuh, keduanya pun melangsungkan pernikahan di salah satu hotel kawasan Depok, Jawa Barat dengan maskawin berupa emas 23 gram.