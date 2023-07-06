5 Lagu Populer Judika yang Bikin Galau, Ngena Banget!

JAKARTA - Judika merupakan salah satu penyanyi Tanah Air yang terkenal. Karakter suaranya yang tinggi dan melengking sukses digemari penikmat musik.

Namanya mulai dikenal sejak mengikuti Indonesian Idol musim ke-2 dan keluar sebagai runner-up. Meski demikian, pria kelahiran Dairi, Sumatera Utara ini sudah memiliki prestasi di bidang musik sejak belia di era 1990-an.

Berikut ini Okezone ulas 5 lagu populer Judika, yang bernuansa galau.

1. Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik Saja

Lagu yang dirilis pada 2021 ini kerap muncul sebagai backsound konten TikTok. Lirik yang menyayat hati serta suara emas Judika membuat lagu ini menyentuh para pendengar.

Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik Saja menggambarkan tentang hubungan yang kandas. Pasangan yang saling mencintai, akhirnya harus putus.