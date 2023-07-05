Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Della Puspita, Aktris Cantik yang Menikah Kembali Usai 10 Tahun Menjanda

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:30 WIB
Biodata dan Agama Della Puspita, Aktris Cantik yang Menikah Kembali Usai 10 Tahun Menjanda
Della Puspita (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Della Puspita menjadi pembahasan yang menarik kali ini. Pasalnya, wanita 43 tahun ini baru saja melepas status jandanya setelah 10 tahun.

Della Puspita sendiri merupakan seorang artis peran sekaligus presenter asal Indonesia. Ia diketahui lahir di Malang, Jawa Timur pada 6 Agustus 1979 dan merupakan seorang yang menganut agama Islam.

Memiliki nama asli Nisisari Henny Puspita, Della mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai juara lomba foto di 1997. Dari sanalah, wajah Della kerap muncul di berbagai sampul majalan.

Tak lama, tawaran untuk bermain sinetron pun datang padanya. Hingga kini, Della tercatat pernah bermain di lima film layar lebar, sedangkan ada lebih dari 20 judul sinetron dan FTV yang pernah diperankannya.

Della Puspita

Selain di dunia model dan seni peran, Della juga sempat menjajal dunia tarik suara. Ia bahkan pernah merilis lagu berjudul Kekasih Awal dan Akhir.

Pada 6 Agustus 2004, Della resmi menikah dengan pria bernama Jocky Fernando. Dari pernikahannya, ia dikaruniai dua orang anak, yakni Don Aubrey Daisuke dan Fara Miyako Emi Joana.

Halaman:
1 2
