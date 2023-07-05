Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Awkarin Ungkap 4 Fakta Menarik Hubungannya dengan Jonathan Alden

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |20:30 WIB
Awkarin Ungkap 4 Fakta Menarik Hubungannya dengan Jonathan Alden
Awkarin dan Alden (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram sekaligus influencer Karin Novilda alias Awkarin saat ini tengah menjalin hubungan dekat dengan jebolan MasterChef Indonesia, Jonathan Alden. Keduanya bahkan kerap membagikan momen kebersamaan mereka di sosial media hingga membuat siapapun yang melihatnya iri dengan hubungan mereka.

Meski berasal dari pekerjaan yang berbeda, nyatanya Awkarin dan Alden tetap bisa menjalin hubungan baik dan saling melengkapi satu sama lain. Bahkan baru-baru ini, selebgram 25 tahun itu sempat membeberkan fakta menarik terkait hubungannya dengan Alden.

Berikut, fakta menarik hubungan Awkarin dengan Jonathan Alden:

1. Tunjukkan cinta dan penghargaan

Saling menghargai satu sama lain menjadi poin utama dalam hubungan Awkarin dengan Alden. Oleh karenanya, keduanya pun sepakat untuk selalu menunjukkan cinta serta penghargaan kepada masing-masing.

Pasangan ini bahkan berjanji untuk selalu mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang telah dilakukan. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kasih sayang, serta memperkuat hubungan mereka.

Awkarin dan Jonathal Alden

2. Saling mendukung satu sama lain

Demi menjaga keharmonisan hubungan, Awkarin dan Alden sepakat untuk selalu meluangkan waktu untuk mendukung dan memberikan dorongan pada pasangan.

Salah satu cara memberikan support kepada pasangan adalah dengan mendengarkan setiap aspirasi, memberi dukungan positif, dan selalu ada saat pasangan membuat suatu kemajuan dalam setiap prosesnya.

Halaman:
1 2
