HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Kontroversi Dewi Perssik yang Bikin Heboh, Terbaru Soal Sapi Kurban

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |06:30 WIB
7 Kontroversi Dewi Perssik yang Bikin Heboh, Terbaru Soal Sapi Kurban
Dewi Perssik (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Dewi Perssik kembali membuat kehebohan. Kali ini bukan perseteruannya melawan keponakan, mantan suami, apalagi rekan artis, tetapi Ketua RT kediamannya yang terletak di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Depe ini memang kerap kali menghebohkan masyarakat lewat pemberitaan kontroversialnya. Tercatat ada tujuh kontroversi yang dilakukannya dan sukses membuat heboh pemberitaan di Indonesia.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut deretan kontroversi Dewi Perssik yang bikin heboh:

1. Memukul Penonton

Dewi Perssik dikenal sebagai salah satu pedangdut yang memiliki goyangan erotis. Pada 2008 ia bahkan sempat menghebohkan publik lantaran kemunculan video saat melakukan pemukulan pada seorang penonton.

Aksi tersebut dilakukan Depe lantaran penonton tersebut diduga melakukan tindakan yang kurang pantas padanya. Bahkan, ia menyebut jika pria tersebut sengaja meremas payudaranya hingga membuatnya kesal dan melayangkan pukulan.

Dewi Perssik

2. Perseteruan dengan Artis

Pedangdut Dewi Perssik tercatat pernah beberapa kali berseteru dengan rekan artis. Selain Nikita Mirzani, ia juga sempat berseteru dengan Ayu Ting Ting, Andi Soraya hingga mendiang Julia Perez.

Nahasnya, ia sempat masuk penjara lantaran perseteruannya dengan mendiang Jupe. Menariknya, keduanya bertengkar saat tengah menjalani syuting film horor berjudul Arwah Goyang Karawang di 2011 silam.

3. Perseteruan dengan keponakan

Mantan istri Saipul Jamil ini juga pernah berseteru dengan keponakannya, Rosa Meldianti. Kala itu, Depe dianggap pilih kasih, lantaran lebih memilih untuk mengorbitkan keponakannya yang bernama Lebby dibandingkan Meldi.

Halaman:
1 2 3
