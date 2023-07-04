Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adrienne Ellen Matthew, Si Cantik Bintang Film Buya Hamka dengan Segudang Prestasi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |01:01 WIB
Adrienne Ellen Matthew, Si Cantik Bintang Film Buya Hamka dengan Segudang Prestasi
Adrienne Matthew (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Adrienne Ellen Matthew atau yang akrab disapa Adrienne Matthew menjadi idola baru remaja. Dirinya telah menjadi sosok idola berkat kepiawaiannya berakting.

Di dunia entertainment, Adrienne Matthew telah membintangi film nasional seperti Ranah 3 Warna dan Buya Hamka. Tak puas dengan itu, Adrienne Matthew terus mengembangkan potensinya di dunia akting.

Adrienne Matthew

"Aku ingin menjadi entertainer dan aktris profesional, karena aku sangat enjoy melakukannya dan juga mendapatkan dukungan penuh dari orangtua," kata Adrienne.

Sebelum memulai karier, Adrienne telah banyak mendapatkan prestasi seperti juara pertama gelar Mini Miss Grand Model Indonesia 2019.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement