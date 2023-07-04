Adrienne Ellen Matthew, Si Cantik Bintang Film Buya Hamka dengan Segudang Prestasi

JAKARTA - Adrienne Ellen Matthew atau yang akrab disapa Adrienne Matthew menjadi idola baru remaja. Dirinya telah menjadi sosok idola berkat kepiawaiannya berakting.

Di dunia entertainment, Adrienne Matthew telah membintangi film nasional seperti Ranah 3 Warna dan Buya Hamka. Tak puas dengan itu, Adrienne Matthew terus mengembangkan potensinya di dunia akting.

"Aku ingin menjadi entertainer dan aktris profesional, karena aku sangat enjoy melakukannya dan juga mendapatkan dukungan penuh dari orangtua," kata Adrienne.

Sebelum memulai karier, Adrienne telah banyak mendapatkan prestasi seperti juara pertama gelar Mini Miss Grand Model Indonesia 2019.