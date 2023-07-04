Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bersama Black Tie Affair, Dennis van Aarssen Rilis Lifeline

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |01:00 WIB
Bersama Black Tie Affair, Dennis van Aarssen Rilis <i>Lifeline</i>
Dennis van Aartssen. (Foto: Instagram/@dennisvanaartssen)
JAKARTA - Penyanyi jebolan The Voice Holland 2019, Dennis van Aarssen kembali merilis lagu berjudul Lifeline bersama Skiggy Rapz, Rene van Mierlo dalam trio Black Tie Affair.

Dennis van Aarssen bercerita tentang proyek trio Black Tie Affair. Grup musik ini menjadi wadahnya membangun kombinasi musik sempurna dan bereksperimen untuk membuat musik modern terbaik.

" Saya membentuk Black Tie Affair bersama dengan penulis lagu yang luar biasa dan multitalenta Rene dan Mierlo dan produser Marcel Tegelaar pada tahun 2020," ujar Dennis, dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Senin (3/7/2023).

Dennis van Aarsen, Skiggy Rapz, dan gitaris Rene van Mierlo berusaha mendorong semua batasan musik dan berani mengeksplorasi beragam hal baru dalam bermusik.

