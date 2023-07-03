Marion Jola Cari Bakat Baru di Kontes Swara Bintang, Hanya di MNCTV

JAKARTA - Kontes Swara Bintang akan memulai debutnya di MNCTV, pada 5 Juli 2023, pukul 21.00 WIB. Ada 12 peserta terpilih yang akan tampil di panggung Duel Bintang. Peserta yang lolos, kembali bersaing di babak Panggung Bintang.

Selanjutnya, akan ada tiga peserta yang masuk dan berkompetisi di babak Grand Final untuk menentukan pemenang. Talenta muda yang dicari dari kompetisi ini adalah mereka yang mampu mengawinkan musik dangdut dengan genre lain.

Para kontestan Kontes Swara Bintang akan dinilai oleh para juri yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam ajang pencarian bakat. Mereka adalah Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Ayu Ting Ting.

Bersama ketiga juri tersebut, akan bergabung Marion Jola yang memberi warna baru dengan genre Pop-nya. Kontes bergengsi ini akan dipandu host yang tak asing di mata penonton setia MNCTV.

Saksikan terus program menarik MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital: Jakarta 28 UHF, Surabaya 41 UHF, Bandung 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, dan Semarang 45 UHF.

Scan ulang kanal digitalmu sesuai dengan masing-masing kotamu. Jangan lupa untuk menggunakan Set Top Box yang terverifikasi.

