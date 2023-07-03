Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Marion Jola Cari Bakat Baru di Kontes Swara Bintang, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:43 WIB
Marion Jola Cari Bakat Baru di <i>Kontes Swara Bintang</i>, Hanya di MNCTV
Marion Jola mencari talenta baru di ajang Kontes Swara Bintang. (Foto: Instagram/@lalamarionmj)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Swara Bintang akan memulai debutnya di MNCTV, pada 5 Juli 2023, pukul 21.00 WIB. Ada 12 peserta terpilih yang akan tampil di panggung Duel Bintang. Peserta yang lolos, kembali bersaing di babak Panggung Bintang. 

Selanjutnya, akan ada tiga peserta yang masuk dan berkompetisi di babak Grand Final untuk menentukan pemenang. Talenta muda yang dicari dari kompetisi ini adalah mereka yang mampu mengawinkan musik dangdut dengan genre lain.

 Kontes Swara Bintang. (Foto: MNCTV)

Para kontestan Kontes Swara Bintang akan dinilai oleh para juri yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam ajang pencarian bakat. Mereka adalah Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Ayu Ting Ting.

Bersama ketiga juri tersebut, akan bergabung Marion Jola yang memberi warna baru dengan genre Pop-nya. Kontes bergengsi ini akan dipandu host yang tak asing di mata penonton setia MNCTV. 

Saksikan terus program menarik MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital: Jakarta 28 UHF, Surabaya 41 UHF, Bandung 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, dan Semarang 45 UHF.

Kontes Swara Bintang. (Foto: MNCTV)

Scan ulang kanal digitalmu sesuai dengan masing-masing kotamu. Jangan lupa untuk menggunakan Set Top Box yang terverifikasi.

Berbagai informasi terkini MNCTV, dapat Anda ikuti melalui akun @officialmnctv di TikTok dan Instagram. Seluruh program MNCTV juga bisa Anda tonton melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses laman www.rctiplus.com.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/33/3091824/marion_jola-Eipz_large.jpg
7 Sumber Kekayaan Marion Jola yang Sebut Indonesia Tak Punya Drama Musikal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091781/marion_jola-G503_large.jpg
Biodata dan Agama Marion Jola yang Dicibir usai Sebut Indonesia Tak Punya Drama Musikal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091490/marion_jola-c1FS_large.jpg
Sebut Indonesia Tak Punya Teater Musikal, Marion Jola: Semua Itu Skrip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091481/marion_jola-6LEM_large.jpg
Marion Jola Dihujat Usai Sebut Indonesia Tak Punya Teater Musikal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067663/marion_jola-myoU_large.jpg
Gaya Marion Jola dengan Halter Dress Bling-Bling, Pamer Body Goals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/33/3062740/pesona_marion_jola_dalam_balutan_bikini_merah-Bxjk_large.jpg
Potret Marion Jola Pakai Bikini Merah, Menggoda dengan Kulit Eksotis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement