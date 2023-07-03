Drakor Baru Kim Dong Wook dan Chun Woon Hee Kini Tayang di Vision+

Drama Korea Delightfully Deceitful kini bisa Anda tonton di Vision+. (Foto: tvN)

JAKARTA - Drama Korea Delightfully Deceitful memulai debutnya di tvN, pada 29 Mei silam. Kini, drama tersebut bisa Anda tonton melalui platform Vision+.

Drama ini bercerita tentang Lee Ro Woom (Chun Woon Hee) dan Han Moo Young (Kim Dong Wook) yang memiliki temperamen yang sangat bertolak belakang. Ro Woom yang seorang penipu tak bisa berempati dengan orang lain.

Sementara Moo Young yang berprofesi sebagai pengacara digambarkan sebagai pria penuh semangat dan terlalu berempati. Dia suka mengobservasi orang lain dan berusaha memahami perasaan mereka.

Pertemuan mereka, menghadirkan kisah rumit dan menegangkan, namun sekaligus seru. Dengan genre crime berbalut komedi, Delightfully Deceitful siap menghibur Anda dengan ceritanya yang selalu penuh kejutan.

Anda dapat menonton drama Delightfully Deceitful selengkapnya melalui Vision+ di channel tvN. Episode baru drama tersebut akan tayang setiap Rabu, pukul 19.00 WIB.