Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Murka Dituding Hina Putri Ariani dan Ancam Lapor Polisi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |04:30 WIB
Dewi Perssik Murka Dituding Hina Putri Ariani dan Ancam Lapor Polisi
Dewi Perssik. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik tak terima dituding menghina Putri Ariani. Bahkan, hal itu dikaitkan perseteruannya dengan Ketua RT perihal masalah hewan kurban.

Sang pelantun Mimpi Manis itu membagikan gambar tangkapan layar video yang diunggah sebuah akun YouTube. Judul video itu menyimpulkan bahwa Dewi kena karma akibat menghina Putri.

"Karma!! Akibat Menghina Putri Ariani, Niat Mau Qurban Malah Jadi Korban. Dewi Persik Kurbannya Di Tolak Malah Kena Batunya." Bunyi judul video tersebut.

Dewi tak mau tinggal diam. Ia keberatan dengan judul video itu, bahkan berencana menindak lanjut pemilik akun YouTube-nya dengan menggandeng pengacara.

"Ini fitnah, akun YouTube ini saya akan tindak lanjuti tgg saja bersama lawyer saya bang @sandyarifinsh," komentar Dewi Perssik, dikutip dari unggahan Instagram Story pada Senin, 3 Juli 2023.

Perempuan yang akrab disapa Depe ini kemudian mengeluhkan kemunculan akun-akun bodong setelah namanya dicatut dalam berita berjudul negatif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/33/2892813/dewi-perssik-dipantau-rully-24-jam-lewat-video-call-aku-mandi-dia-tungguin-yZrjC2yK6h.jpg
Dewi Perssik Dipantau Rully 24 Jam Lewat Video Call: Aku Mandi, Dia Tungguin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/33/2863969/dewi-perssik-diledek-usai-sebut-gaji-pacar-rp200-juta-begini-pembelaannya-32tbOij81V.jpg
Dewi Perssik Diledek usai Sebut Gaji Pacar Rp200 Juta, Begini Pembelaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860282/dewi-perssik-ajukan-syarat-ini-untuk-pria-yang-ingin-menikahinya-m1gc5V5c2g.jpg
Dewi Perssik Ajukan Syarat Ini untuk Pria yang Ingin Menikahinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859766/pacar-ngebet-nikah-dewi-perssik-belum-bernyali-8rwII9N92C.jpg
Pacar Ngebet Nikah, Dewi Perssik Belum Bernyali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859453/dewi-perssik-cuek-disomasi-saipul-jamil-minta-jangan-kepedean-fra0lOAcU8.jpg
Dewi Perssik Cuek Disomasi Saipul Jamil, Minta Jangan Kepedean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/33/2859084/difitnah-ribut-dengan-youtuber-pratiwi-noviyanthi-dewi-perssik-kesal-M0zxbboYZN.jpg
Difitnah Ribut dengan YouTuber Pratiwi Noviyanthi, Dewi Perssik Kesal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement