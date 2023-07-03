Dewi Perssik Murka Dituding Hina Putri Ariani dan Ancam Lapor Polisi

JAKARTA - Dewi Perssik tak terima dituding menghina Putri Ariani. Bahkan, hal itu dikaitkan perseteruannya dengan Ketua RT perihal masalah hewan kurban.

Sang pelantun Mimpi Manis itu membagikan gambar tangkapan layar video yang diunggah sebuah akun YouTube. Judul video itu menyimpulkan bahwa Dewi kena karma akibat menghina Putri.

"Karma!! Akibat Menghina Putri Ariani, Niat Mau Qurban Malah Jadi Korban. Dewi Persik Kurbannya Di Tolak Malah Kena Batunya." Bunyi judul video tersebut.

Dewi tak mau tinggal diam. Ia keberatan dengan judul video itu, bahkan berencana menindak lanjut pemilik akun YouTube-nya dengan menggandeng pengacara.

"Ini fitnah, akun YouTube ini saya akan tindak lanjuti tgg saja bersama lawyer saya bang @sandyarifinsh," komentar Dewi Perssik, dikutip dari unggahan Instagram Story pada Senin, 3 Juli 2023.

Perempuan yang akrab disapa Depe ini kemudian mengeluhkan kemunculan akun-akun bodong setelah namanya dicatut dalam berita berjudul negatif.