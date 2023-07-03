Advertisement
HOT GOSSIP

Gara-Gara Hal Ini Wulan Guritno Diduga Putus dari Sabda Ahessa

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |22:56 WIB
Gara-Gara Hal Ini Wulan Guritno Diduga Putus dari Sabda Ahessa
Gara-gara hal ini, Wulan Guritno dan Sabda Ahessa dikabarkan putus (Foto: Ist)
JAKARTA - Wulan Guritno dan Sabda Ahessa dikabarkan putus. Kisah asmara mereka dikabarkan kandas dan berakhir perpisahan.

Isu kencang berhembus ketika Wulan Guritno menghapus semua foto kemesraan bersama Sabda Ahessa. Tak cuma Wulan, Sabda di akun Instagram miliknya tak ada lagi potret kemesraan bareng sang kekasih.

Instagram Wulan Guritno hanya menampilkan potret-potret cantik nan seksi miliknya sendiri. Tidak ada lagi kemesraan bersama Sabda Ahessa yang bisanya muncul di feed instagram bintang film Jakarta VS everybody.

 Gara-Gara Hal Ini Wulan Guritno Diduga Putus dari Sabda Ahessa

Akan tetapi, Wulan luput menghapus sebuah foto manis bersama Sabda saat dirinya berpartisipasi dalam acara Tiba Tiba Tenis.

Seperti yang sudah disinggung, sama seperti Wulan Guritno, Sabda Ahessa pun tak lagi memajang foto-foto mesra mereka di instagram pribadinya. Sabda hanya menyisakan foto bersama keluarga, hingga aktivitasnya sebagai seorang pebasket.

Halaman:
1 2
