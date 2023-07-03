Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gisella Anastasia Gak Langsung Kaya Raya Usai Terkenal, Desta Jadi Saksi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |23:01 WIB
Gisella Anastasia Gak Langsung Kaya Raya Usai Terkenal, Desta Jadi Saksi
Gisella Anastasia (Foto: IG Gisel)
JAKARTA - Gisella Anastasia merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2008. Meski tidak keluar sebagai pemenang, namun Gisel berhasil membuktikan bisa sukses mengembangkan karier di industri musik.

Selama berkarier, mantan istri Gading Marten itu merilis beberapa lagu yang hits di pasaran. Bahkan wajahnya sering muncul di layar kaca dengan mengisi beberapa acara.

Gisella Anastasia Gak Langsung Kaya Raya Usai Terkenal, Desta Jadi Saksi

Memiliki kesuksesan seperti sekarang, ternyata tidak didapatkan dengan mudah. Namun dia merasakan ekonomi keluarganya membaik setelah lulus dari Indonesian Idol.

"Iya pasti, perubahan hidup yang signifikan. Tapi bukan berarti gimana, semua dimulai dari kecil, tahulah kayak naik turunnya, walau sudah di Jakarta, sudah Idol," ujar Gisel seperti dikutip dari kanal YouTube Vindes, Senin (3/7/2023).

Cerita Gisel itu pun diiyakan oleh sang mantan kekasih, Desta yang mengetahui perjuangannya. "Gua tau prosesnya dia," celetuk Desta.

