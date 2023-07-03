Rumah Tangga Hancur, Lady Nayoan Kini Lebih Sering Curhat ke Pendeta

JAKARTA - Pengacara Lady Nayoan, Timoty Ezra Simanjuntak mengatakan, kini kliennya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Usai membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Rendy Kjaernett dengan Syahnaz Sadiqah.

Kata Timoty, kini Lady sering konsultasi dengan pendeta. Lady memasrahkan rumah tangganya kepada Tuhan.

"Mungkin ke pendeta pasti udah sharing. Kalau ke psikolog terlalu jauh lah kita untuk ke situ," ujar Timoty di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).

"Mungkin bu Lady sekarang berserah, lebih dekat sama Tuhan. Jadi fokusnya ke sana lah. Kira-kira itu,” lanjut Timoty.

Menurut pendapat Timoty, kliennya sangat terpukul dengan kondisi rumah tangganya saat ini.

Apalagi menurut penuturan Lady, Rendy dan Syahnaz sudah menjalin hubungan sejak tahun 2022 dan beberapa kali diketahui olehnya.

Namun, perlahan kata Timoty, Lady kini makin kuat menghadapi permasalahan yang dialaminya.

"Kalau terpukul atau enggak saya sih pendapat pribadi ya pasti lah. Ini (perselingkuhannya) udah lama dan berulang, berjalan gitu aja sih," kata Timoty.

"Ini mungkin sudah semakin kuat lah namanya bu Lady udah kayak pejuang ya bentukannya, enggak semua wanita kuat ngejalanin itu semua," lanjut Timoty.

Kata Timoty, saat menunjuknya sebagai kuasa hukum, Lady tampak sedih dan juga letih. Sehingga ia memilih tak berani bertanya sejak kapan Lady itu meninggalkan rumah.

"Mungkin waktu ketemu itu karenw kondisinya sembab matanya, perilakunya juga kan kadang fokus kadang enggan, wajar lah namanya wanita," ucap Timoty.

"Kita juga enggak mau maksa nanya gimana sih kalau orang lagi banyak masalah terlihat banget lah letih. Saya enggak mau ke arah itu. Jadi kita bikin obrolan yang tenang, santai, gitu," lanjut Timoty.

Timoty mengatakan, kini Lady sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan cerainya. Mengingat Lady saat ini masih memikirkan tiga anaknya dengan Rendy.

Namun rencananya kata Timoty, Lady bakal mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bekasi.

“Belum (mengajukan cerai) ini masih proses yang penting tanda tangan surat kuasa dulu pelan pelan dipikirkan matang-matang dari Bu Lady-nya juga apa akibat dampak terhadap anak,”jelas Timoty.

“Kalau pun jadi (mengajukan cerai) ya kalau pun jadi, kita enggak boleh mendahului Tuhan ya, kalau ada ini kan ke depannya gimana kalau domisilinya ya di PN Bekasi,”pungkasnya.

