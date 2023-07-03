Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sulit Bertemu Anak, Yama Carlos Ngadu ke Komnas PA

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |19:32 WIB
Sulit Bertemu Anak, Yama Carlos Ngadu ke Komnas PA
Sulit bertemu anak, Yama Carlos ngadu ke Komnas PA (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Yama Carlos terus berusaha melakukan upaya untuk bisa bertemu dengan anak, Marco yang kini tinggal bersama sang istri, Arfita Dwi Putri.

Kali ini, Yama Carlos melaporkan tindakan sang istri ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Sebab dianggap sudah menghalangi komunikasi antara ayah dan anak.

"Pak Carlos ditemani dengan kuasa hukumnya, membuat laporan bahwa beliau sudah berapa lama ini tidak bisa bertemu dengan anaknya yang saat ini berusia 6 tahun dan diduga dikuasai oleh istri pak Carlos," ujar Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, saat konferensi pers di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (3/7/2023).

Yama Carlos Lapor Komnas PA

Yama Carlos terus mencoba mencari informasi tempat tinggal sang anak, namun usaha itu selalu nihil.

"Sampai sekarang akses untuk bertemu dengan anak itu sangat-sangat susah dan tidak tahu kemana tempatnya karena pindah ke tempat lain," kata Arist Merdeka Sirait.

"Sekaligus pak Carlos berupaya terus bertemu dengan istrinya untuk memastikan bahwa anak pak Carlos itu ada di tangan ibu Arfita," tambahnya.

Aktor 42 tahun itu mengaku sudah hampir 5 bulan tidak bertemu dengan sang putra. Dengan adanya tindakan ini, ia berharap bisa sang istri tidak mempersulit akses untuk bertemu dengan sang anak.

"Bulan Juli ini tanggal 21 genap 5 bulan, saya dikasih akses untuk ketemu dengan anak kandung saya sendiri," ungkap Yama Carlos.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
