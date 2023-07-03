Rizal Armada dan Monica Imas Sebut Kedua Anaknya Antusias dengan Kehadiran Adiknya

JAKARTA - Rizal Armada dan Monica Imas baru saja dikaruniai anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki. Monica melahirkan anak lagi saat usia kedua anaknya masih kecil-kecil.

Alih-alih cemburu dengan kelahiran adiknya, kedua anak Rizal dan Monica justru menyambut dengan antusias.

Rizal pun bercerita, kedua anaknya sering bersholawat saat adiknya masih di dalam kandungan.

BACA JUGA:

Rizal Armada dan Monica Imas Siap Jalani Program Kehamilan Kembar Usai Melahirkan Anak Ketiga

"Jadi saya lagi main hp di sebelah, balesin kerjaan terus dia yang ‘papa sini ikut doa sini’, yaudah pegang perut mamanya, pas kontrol juga terus bunda Eni cek ada suara detak jantung, mereka bilang ‘ini apa? Suara dedek bayi yah?’ Gitu. Kalau jealous sih enggak soalnya kalau di rumah selalu ngajak ngobrol sama bayinya kita kasih pengertian," ujar Rizal saat ditemui di Rumah Sakit Puri Cinere, Senin (3/7/2023).

Monica juga menambahkan saat anaknya di dalam kandungan, dia dan Rizal sudah memberi tahu kalau nantinya mereka akan memiliki adik.

"Kalau anak-anak dari awal hamil kita kasih tahu, mau punya adik, sering diajak ngobrol. Mereka pun yang paling excited kalau setiap bulan saya kontrol kehamilan. mereka sering ikut jadi pengen lihat adik bayi, yang lebih excited mereka," jelas Monica.

Setelah lahir, kedua anaknya bahkan langsung video call untuk melihat adik bayinya.

"Pas adik bayinya lahir pun yang dicari pas video call itu ya adik bayinya bukan mama papanya," ucap Monica.

"Pas abis lahir juga udah video call terus dia sempat bilang ke bunda eni, ‘terima kasih bunda’. Sempat datang ke sini kemarin tapi namanya anak kecil, kalau terlalu excited susah dikontrol. Colek-colek segala macam, kita pikir di rumah aja deh, lagian hari ini kita juga pulang jadi mending maksimalkan di rumah aja," sambung Rizal Armada.

BACA JUGA: