Rizal Armada dan Monica Imas Siap Jalani Program Kehamilan Kembar Usai Melahirkan Anak Ketiga

JAKARTA - Rumah tangga pasangan Rizal Armada dan Monica Imas saat ini tengah diwarnai dengan kebahagiaan. Pasalnya, keduanya baru saja dikaruniai anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki.

Melalui akun Instagram, Rizal pun sempat membeberkan nama lengkap dari anak ketiganya, yakni Al Farabi Putra Pradana. Menariknya, saat menggelar konferensi pers kelahiran putrnya, Rizal pun membeberkan rencana bersama sang istri untuk memiliki anak kembar berjenis kelamin perempuan.

BACA JUGA: Arti Nama Anak Ketiga Rizal Armada

"Jadi kemarin udah janjian waktu masuk rumah sakit udah mulai kontraksi saya udah ngobrol sama bunda Eni, 'bun siap-siap project selanjutnya bun. Project kembar kita ini bun'," ujar Rizal Armada saat ditemui media di Rumah Sakit Puri Cinere, Senin (3/7/2023).

Lebih lanjut, pelantun lagu Asal Kau Bahagia itu mengaku sudah sepakat dengan sang istri untuk memiliki banyak anak. Bahkan, ia tak segan menyebut jika dirinya dan Monica ingin memiliki minimal enam anak.

"Pengen punya anak banyak. Doanya sih pengen punya enam, tapi kalau Allah kasihnya delapan atau 11 ya Alhamdulillah," beber Rizal.

Sementara itu, baik Rizal maupun Monica memang mengaku sudah berkeinginan untuk melakukan program kehamilan kembar sejak beberapa tahun lalu.

"Yang next kayaknya gitu ya kalau mau kembar harus program," ucapnya.