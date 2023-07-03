Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Aurelie Moeremans yang Bikin Heboh karena Foto Pernikahan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |01:30 WIB
Biodata dan Agama Aurelie Moeremans yang Bikin Heboh karena Foto Pernikahan
Aurelie Moeremans (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Aurelie Moeremans akan dibahas dalam artikel ini. Pasalnya, nama dari artis peran tersebut tengah banyak dicari masyarakat lantaran baru-baru ini ia mengunggah foto pernikahan dengan John Mayer.

Meski merupakan editan, banyak netizen yang mengamini doa tersebut. Akan tetapi, para rekan-rekan dari Aurelie justru terlihat tak rela dengan unggahan tersebut.

Berikut, biodata dan agama Aurelie Moeremans:

Aurelie Moeremans memiliki nama asli Aurelie Alida Marie Moeremans. Ia diketahui lahir di Brussel, Belgia pada 8 Agustus 1993 lalu.

Sulung dari dua bersaudara ini diketahui memiliki adik laki-laki bernama Jeremie Moeremans. Ayah Aurelie, Jean-Marc Moeremans diketahui berasal dari Belgia sedangkan ibundanya, Sri Sunarti merupakan warga Klaten, Jawa Tengah.

Aurelie Moeremans

Menganut agama Kristen, Aurelie pertama kali terjun ke dunia hiburan Tanah Air dengan mengikuti kompetisi model di Bandung. Bahkan ia berhasil menjadi salah satu peserta yang lolos hingga babak final.

Kariernya di dunia seni peran berawal dari keterlibatannya dalam berbagai judul film televisi mulai 2008 silam. Ia bahkan pernah juga bermain di beberapa judul sinetron, web series, hingga film layar lebar.

Pada 2019, Aurelie diketahui pernah merilis tiga buah single, diantaranya Gema, Here We Are, dan juga Jingle Bells. ia juga memiliki mini album bertajuk Christmas Treat dengan empat buah single di dalamnya.

