Nathalie Holscher Pamer Bisa Bayar Biaya Rumah Sakit Anak Sendiri, Netizen Geram

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |17:44 WIB
Nathalie Holscher Pamer Bisa Bayar Biaya Rumah Sakit Anak Sendiri, Netizen Geram
Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher saat ini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya sang putra, Adzam Adriansyah Sutisna, sudah diizinkan untuk kembali ke rumah, setelah menjalani perawatan di rumah sakit sejak Jumat, 30 Juni 2023 kemarin.

Melalui akun Instagram Storynya, mantan istri Sule ini tampak mengucap syukur lantaran kondisi Adzam sudah semakin membaik. Bahkan, suhu tubuhnya sudah kembali normal, setelah sempat tinggi hingga membuat mulutnya mengeluarkan busa.

"Alhamdulillah ya Allah, Adzam udah boleh pulang, makasih doanya semuanya," ujar Nathalie Holscher di Instagram Stories-nya, Senin (3/7/2023). 

"Adzam nya udah nggak panas dari tadi malam. Udah diperiksa udah gak panas lagi. Jadi boleh pulang," jelas Nathalie Holscher.

Nathalie Holscher

Sementara itu, Nathalie juga sempat membagikan foto sebuah amplop yang diduga berisi tagihan rumah sakit selama Adzam dirawat. Mengikuti unggahannya, Nathalie mengaku bersyukur lantaran dirinya bisa memiliki rezeki lebih untuk membiayai perawatan sang putra di rumah sakit,

"Alhamdulillah masih di kasih rezeki sama Allah bayar sendiri..," tulis Nathalie di Instagram Storynya.

"Karena rezeki kita ada anak. Apapun yang aku lakukan hanya untuk anakku," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
