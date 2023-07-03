Nikita Mirzani Sindir Temannya yang Dipanggil dengan Sebutan Ibu Peri, Fitri Salhuteru?

JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani hingga kini masih terlibat perseteruan dengan anak kandungnya, Laura Meizani dan juga mantan suaminya, Antonio Dedola. Namun, baru-baru ini ia juga turut mengisyaratkan kemarahan dengan sosok yang dianggapnya sebagai seorang teman.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Niki melalui akun Instagram pribadinya. Awalnya, wanita 37 tahun ini menunjukkan bagian matanya yang bengkak dan membuatnya emosi.

"Gila yah, 7 hari gak kempes2. Kapok. Bawaan nya emosiiii pengen martil orang," tulis Niki pada unggahannya.

Tak lama, ibu tiga anak itu tampak menuliskan sindirannya kepada sosok yang dipanggilnya sebagai ibu peri. Bahkan ia juga sempat menunjukkan bagian kepalanya yang di-staples.

"Liaaat ada staples, gimana gak pengen kunyah orang. Apalagi teman cerita nggak tahunya bool alias Bohong. Sepercaya itu gue sama tuh orang, nggak tahunya enjong," paparnya.

"Gue nyindir 1 orang tapi kalau yang kesindir banyak yah maaf. Jadi gue yang bersalah padahal si kunyuk yg playing victim mulu. Tapi ya gpp jd tau kualitas manusia, yowes jadi ibu peri lagi sana," sambungnya.

Unggahan Niki yang dibagikan ulang oleh akun gosip, sontak memicu berbagai reaksi. Bahkan tak sedikit netizen yang menduga bahwa sosok ibu peri yang dimaksud ialah Fitri Salhuteru.