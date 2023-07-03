Dituding Sindir Inara Rusli, Ivan Gunawan Langsung Klarifikasi

JAKARTA - Ivan Gunawan bereaksi saat melihat namanya dicatut dalam unggahan di salah satu akun Instagram. Ia dituding menyindir Inara Rusli yang belakangan jadi sorotan karena masalah rumah tangganya.

'Sindir Inara Rusli Artis Viral Jalur Selingkuh, Ivan Gunawan: Karya Mana Kelihatan'," bunyi tulisan yang tertera dalam unggahan itu.

Tak mau tinggal diam, Ivan Gunawan langsung membantah pernah memberikan pernyataan demikian. Ia menilai akun tersebut asal catut nama demi menaikkan followers.

"Gue enggak pernah sindir orang apalagi sebut nama, jadi lo jangan asal pakai nama gue buat banyakin like di postingan lo," tulis Ivan, dikutip dari Insta Story-nya, Senin (3/7/2023).