Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Sindir Inara Rusli, Ivan Gunawan Langsung Klarifikasi

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |13:59 WIB
Dituding Sindir Inara Rusli, Ivan Gunawan Langsung Klarifikasi
Ivan Gunawan. (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan bereaksi saat melihat namanya dicatut dalam unggahan di salah satu akun Instagram. Ia dituding menyindir Inara Rusli yang belakangan jadi sorotan karena masalah rumah tangganya.

'Sindir Inara Rusli Artis Viral Jalur Selingkuh, Ivan Gunawan: Karya Mana Kelihatan'," bunyi tulisan yang tertera dalam unggahan itu.

Tak mau tinggal diam, Ivan Gunawan langsung membantah pernah memberikan pernyataan demikian. Ia menilai akun tersebut asal catut nama demi menaikkan followers.

"Gue enggak pernah sindir orang apalagi sebut nama, jadi lo jangan asal pakai nama gue buat banyakin like di postingan lo," tulis Ivan, dikutip dari Insta Story-nya, Senin (3/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166201/ivan_gunawan-7Sm9_large.jpg
Ivan Gunawan Kecewa Brand Hijabnya Dibajak Pengusaha Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161891/ivan_gunawan_dan_ayu_ting_ting-AJB4_large.jpg
Ivan Gunawan Ungkap Momen Pertama Jatuh Cinta pada Ayu Ting Ting: Itu Gue Masih Jadi Madam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155526/ivan_gunawan-AJHw_large.jpg
Ivan Gunawan Kini Tak Ingin Telat Sholat: Aku Selalu Ingin Berjumpa Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154890/ivan_gunawan-4Xh8_large.jpg
Ivan Gunawan Tobat Tinggalkan Dunia Malam, Haji Jadi Titik Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153913/ivan_gunawan-A6MC_large.jpg
Cuma Lulusan SMA, Ivan Gunawan Tak Minder di Grup Perancang Mode Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146474/ivan_gunawan-T2gn_large.jpg
Baru Pulang, Ivan Gunawan Tak Sabar Ingin Naik Haji Lagi Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement