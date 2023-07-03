Indra Bekti Ungkap Keinginannya Rujuk dengan Aldila Jelita Saat Live di TV

JAKARTA - Aktor sekaligus presenter Indra Bekti baru saja resmi bercerai dari Aldila Jelita pada 17 April 2023 lalu. Meski sudah bercerai, pria yang akrab disapa Bekti ini mengatakan bahwa dirinya masih berharap sang mantan istri mau kembali ke pelukannya.

Hal tersebut bahkan sempat ia ungkapkan ketika tengah mengisi sebuah acara di stasiun televisi. Saat tengah memandu acara bersama Ruben Onsu, Bekti pun menjawab pertanyaan suami Sarwendah terkait perasaannya terhadap Dila serta kemungkinan rujuk.

"Bener emang belum bisa move on? rujuk?," tanya Ruben Onsu pada Bekti.

"Iya... Rujuk..." jawab Bekti singkat.

Tak lama, Bekti pun tampak mengutarakan perasaannya pada Dila. Bahkan, ia sampai berharap Dila mau kembali menerimanya sebagai suami.

"Ya aku sih maunya rujuk. Bunda tolong sih terima aku Bun. Doain ya," ungkap Bekti.

Mendengar ucapan Bekti, Ruben pun bertanya kemungkinan jika ada seorang laki-laki yang mendekatkan diri pada Dila. Pertanyaan Ruben tersebut sontak membuat Bekti kaget dan langsung berharap jika hal itu jangan sampai terjadi.

"Tapi kalau seandainya Dila ada yang ngedeketin boleh nggak?," tanya Ruben lagi.

"Jangan! Ya Allah jangan sih, biarlah itu milik aku. Bunda awas ya sampai kamu cari-cari lagi," jawab Bekti tegas.