HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cekcok dengan Pak RT, Dewi Perssik Bantah Rumahnya Digeruduk Warga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |13:19 WIB
Cekcok dengan Pak RT, Dewi Perssik Bantah Rumahnya Digeruduk Warga
Dewi Perssik (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik kembali menjadi perbincangan lantaran permasalahan antara dirinya dan pak RT terkait sapi kurban. Hal tersebut terjadi jelang momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang berlangsung, Rabu, 28 Juni 2023 kemarin.

Terkait hal itu, pelantun Mimpi Manis tersebut kembali angkat bicara. Bahkan ia sempat menegaskan soal kabar bahwa rumahnya digeruduk warga, seperti yang diberitakan oleh salah satu media.

"Guys ada berita yang di situ bahwa rumahku digerebek lah apa, nggak! Itu bukan depan rumahku," ungkap Dewi Perssik di Instagram Storynya.

"Itu yang kalian lihat itu baru pulang dari masjid, di situ posisinya ada saya dan si RT, jadi nggak ada hubungan di rumahku. Nggak ada itu," lanjutnya.

Dewi Perssik

Sementara itu, janda Angga Wijaya ini kembali menegaskan soal pemberitaan terkait grebek rumah lantaran permasalahannya dengan pak RT. Namun, ia menyebut jika tetangganya memiliki sikap baik, sehingga hal tersebut tidak sampai terjadi.

"Jadi ada yang tanya, 'Jadi yang digeruduk rumahnya siapa?' Rumahku nggak ada digeruduk siapa-siapa alhamdulillah, tetanggaku baik-baik di sini," beber Dewi Perssik.

Sementara itu, berdasarkan gambar yang muncul, foto yang ditampilkan memanglah bukan kediaman dari sang penyanyi dangdut. Melainkan lokasi ketika ia dan pak RT melakukan mediasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
