Hapus Foto Kebersamaan, Wulan Guritno dan Sabda Ahessa Putus?

JAKARTA - Belakangan kabar hubungan asmara antara Wulan Guritno dengan Sabda Ahessa sudah tak lagi terdengar. Terbaru, ibu tiga anak tersebut bahkan sudah menghapus seluruh potret kebersamaannya dengan Sabda di Instagram.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Sabda Ahessa. Pebasket 27 tahun itu terlihat sudah tak lagi menyisakan potretnya bersama dengan Wulan Guritno.

Berdasarkan pantauan, akun Instagram milik Wulan Guritno hanya menampilkan potret-potret cantik nan seksi miliknya sendiri. Tidak ada lagi kemesraan bersama Sabda Ahessa yang biasanya muncul di feed instagram bintang film Jakarta VS Everybody tersebut.

Meski begitu, tampaknya Wulan luput menghapus sebuah foto manis bersama Sabda saat dirinya berpartisipasi dalam acara Tiba Tiba Tenis.

Sementara itu, Sabda Ahessa juga hanya menyisakan foto bersama keluarga, hingga aktivitasnya sebagai seorang pebasket.