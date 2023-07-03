Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hapus Foto Kebersamaan, Wulan Guritno dan Sabda Ahessa Putus?

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:37 WIB
Hapus Foto Kebersamaan, Wulan Guritno dan Sabda Ahessa Putus?
Wulan Guritno dan Sabda Ahessa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan kabar hubungan asmara antara Wulan Guritno dengan Sabda Ahessa sudah tak lagi terdengar. Terbaru, ibu tiga anak tersebut bahkan sudah menghapus seluruh potret kebersamaannya dengan Sabda di Instagram.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Sabda Ahessa. Pebasket 27 tahun itu terlihat sudah tak lagi menyisakan potretnya bersama dengan Wulan Guritno.

Berdasarkan pantauan, akun Instagram milik Wulan Guritno hanya menampilkan potret-potret cantik nan seksi miliknya sendiri. Tidak ada lagi kemesraan bersama Sabda Ahessa yang biasanya muncul di feed instagram bintang film Jakarta VS Everybody tersebut.

Meski begitu, tampaknya Wulan luput menghapus sebuah foto manis bersama Sabda saat dirinya berpartisipasi dalam acara Tiba Tiba Tenis.

Wulan Guritno dan Sabda Ahessa

Sementara itu, Sabda Ahessa juga hanya menyisakan foto bersama keluarga, hingga aktivitasnya sebagai seorang pebasket.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151529/wulan_guritno-zlF5_large.jpg
Bukan FOMO, Wulan Guritno Jadikan Padel Ajang Sosialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140019/wulan_guritno-wUuM_large.jpg
Seksinya Wulan Guritno Pilates Bareng Asri Welas, Bikin Netizen Gagal Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134604/wulan_guritno-J5aN_large.jpg
Biodata dan Agama Wulan Guritno, Aktris yang Diisukan Dekat dengan Ariel Noah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134520/wulan_guritno-l2Cp_large.jpg
4 Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno, Terbaru Ariel NOAH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127086/wulan_guritno-AUKt_large.jpg
Wulan Guritno Gak Doyan Brondong, Ini Kriteria Suami Idamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126719/wulan_guritno-UItK_large.jpg
Ngebet Cari Suami, Wulan Guritno: Waktuku Tinggal 2 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement