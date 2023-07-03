Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kasus Dugaan Penganiayaan yang Dilakukan Pierre Gruno Masih dalam Tahap Penyelidikan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:19 WIB
Kasus Dugaan Penganiayaan yang Dilakukan Pierre Gruno Masih dalam Tahap Penyelidikan
Pierre Gruno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Irwandhy Idrus membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh aktor Pierre Gruno. Irwandhy menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di salah satu bar berada di Kawasan Jakarta Selatan akhir pekan lalu dan dilaporkan pada 1 Juli 2023 kemarin.

Korban bernama Wawan alias GDS disebut melaporkan kasus tersebut usai mengaku dipukul oleh pria 69 tahun itu hingga jatuh ke lantai. Kini, penyelidikan terkait kasus tersebut masih dilakukan oleh penyidik.

"Benar, ada laporan terhadap GP perihal dugaan penganiayaan terhadap seseorang yang terjadi di bar salah satu hotel di Cilandak Jakarta Selatan," ujar Kompol Irwandhy Idrus saat dihubungi awak media, Senin (3/7/2023).

"Laporan tersebut kami terima pada tanggal 1 Juli kemarin, saat ini sudah dilakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut," sambungnya.

Pierre Gruno

Secara terpisah, Wawan membeberkan sedikit kronologi terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh bintang film Milly & Mamet tersebut. Bahkan ia mengaku sempat melakukan visum di Rumah Sakit Pondok Indah, sebelum akhirnya membawa perkara itu ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/33/2872424/ditahan-atas-kasus-penganiayaan-pierre-gruno-akui-sifat-premanismenya-kambuh-lagi-6nXblAG1E8.jpg
Ditahan Atas Kasus Penganiayaan, Pierre Gruno Akui Sifat Premanismenya Kambuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/33/2866431/pierre-gruno-bebas-dari-bui-di-hari-kemerdekaan-harus-kerja-keras-untuk-bayar-utang-saya-kgwv5nPFoG.jpg
Pierre Gruno Bebas dari Bui di Hari Kemerdekaan: Harus Kerja Keras untuk Bayar Utang Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866226/polisi-pastikan-kasus-dugaan-penganiayaan-menjerat-pierre-gruno-dihentikan-CZWsfazrJJ.jpg
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Penganiayaan Menjerat Pierre Gruno Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866126/bebas-dari-tahanan-pierre-gruno-peluk-korban-pemukulan-dan-saling-bermaafan-kpnBVhCrH4.jpg
Bebas dari Tahanan, Pierre Gruno Peluk Korban Pemukulan dan Saling Bermaafan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865446/alasan-pierre-gruno-masih-ditahan-meski-sudah-berdamai-dengan-korban-5XEX1ntjzv.jpg
Alasan Pierre Gruno Masih Ditahan Meski Sudah Berdamai dengan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865234/sepakat-damai-begini-kondisi-korban-pemukulan-pierre-gruno-qQqObSw3FQ.jpg
Sepakat Damai, Begini Kondisi Korban Pemukulan Pierre Gruno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement