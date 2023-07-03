Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Dugaan Penganiayaan yang Dilakukan Aktor Pierre Gruno di Sebuah Bar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |12:00 WIB
Kronologi Dugaan Penganiayaan yang Dilakukan Aktor Pierre Gruno di Sebuah Bar
Pierre Gruno (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktor senior Pierre Gruno dilaporkan atas dugaan penganiayaan seorang pria bernama Wawan (GDB). Ia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan usai diduga menganiaya korban di salah satu bar kawasan Cilandak pada Jumat malam, 30 Juni 2023.

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Wawan selaku korban. Saat dihubungi, Wawan mengatakan bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

"Iya kejadian di Satu Lagi Bar Hotel Kristal, Terogong, Cilandak pada Jumat malam sekitar jam 10," ujar korban, Wawan saat dihubungi wartawan, Senin (3/7/2023).

Menurut Wawan, peristiwa itu berawal ketika dirinya tengah mengobrol dengan rekannya di salah satu meja bar tersebut. Namun secara mendadak, aktor 69 tahun itu mendatanginya dan langsung melakukan pemukulan hingga terjatuh.

Pierre Gruno

"Terlapor datang langsung berkata, lu kayaknya ngeliat gua sinis banget dari tadi," papar Wawan.

"Saya bilang, sinis bagaimana, terus enggak lama dia maksa, dorong saya, dan memukul saya hingga jatuh. Jatuh ya sudah dipukuli terus," lanjutnya.

Padahal, Wawan menyebut jika dirinya sama sekali tak mengenal apalagi sengaja menatap sinis ke arah bintang film Temen Kondangan tersebut. Pasalnya ketika berada di bar, posisi duduk dirinya dan Pierre berjauhan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/33/2872424/ditahan-atas-kasus-penganiayaan-pierre-gruno-akui-sifat-premanismenya-kambuh-lagi-6nXblAG1E8.jpg
Ditahan Atas Kasus Penganiayaan, Pierre Gruno Akui Sifat Premanismenya Kambuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/33/2866431/pierre-gruno-bebas-dari-bui-di-hari-kemerdekaan-harus-kerja-keras-untuk-bayar-utang-saya-kgwv5nPFoG.jpg
Pierre Gruno Bebas dari Bui di Hari Kemerdekaan: Harus Kerja Keras untuk Bayar Utang Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866226/polisi-pastikan-kasus-dugaan-penganiayaan-menjerat-pierre-gruno-dihentikan-CZWsfazrJJ.jpg
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Penganiayaan Menjerat Pierre Gruno Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866126/bebas-dari-tahanan-pierre-gruno-peluk-korban-pemukulan-dan-saling-bermaafan-kpnBVhCrH4.jpg
Bebas dari Tahanan, Pierre Gruno Peluk Korban Pemukulan dan Saling Bermaafan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865446/alasan-pierre-gruno-masih-ditahan-meski-sudah-berdamai-dengan-korban-5XEX1ntjzv.jpg
Alasan Pierre Gruno Masih Ditahan Meski Sudah Berdamai dengan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865234/sepakat-damai-begini-kondisi-korban-pemukulan-pierre-gruno-qQqObSw3FQ.jpg
Sepakat Damai, Begini Kondisi Korban Pemukulan Pierre Gruno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement