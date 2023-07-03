Kronologi Dugaan Penganiayaan yang Dilakukan Aktor Pierre Gruno di Sebuah Bar

JAKARTA - Aktor senior Pierre Gruno dilaporkan atas dugaan penganiayaan seorang pria bernama Wawan (GDB). Ia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan usai diduga menganiaya korban di salah satu bar kawasan Cilandak pada Jumat malam, 30 Juni 2023.

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Wawan selaku korban. Saat dihubungi, Wawan mengatakan bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB.

"Iya kejadian di Satu Lagi Bar Hotel Kristal, Terogong, Cilandak pada Jumat malam sekitar jam 10," ujar korban, Wawan saat dihubungi wartawan, Senin (3/7/2023).

Menurut Wawan, peristiwa itu berawal ketika dirinya tengah mengobrol dengan rekannya di salah satu meja bar tersebut. Namun secara mendadak, aktor 69 tahun itu mendatanginya dan langsung melakukan pemukulan hingga terjatuh.

"Terlapor datang langsung berkata, lu kayaknya ngeliat gua sinis banget dari tadi," papar Wawan.

"Saya bilang, sinis bagaimana, terus enggak lama dia maksa, dorong saya, dan memukul saya hingga jatuh. Jatuh ya sudah dipukuli terus," lanjutnya.

Padahal, Wawan menyebut jika dirinya sama sekali tak mengenal apalagi sengaja menatap sinis ke arah bintang film Temen Kondangan tersebut. Pasalnya ketika berada di bar, posisi duduk dirinya dan Pierre berjauhan.