Bikin Heboh, Aurelie Moeremans Unggah Foto Pernikahan

JAKARTA - Artis Aurelie Moeremans baru-baru ini jadi sorotan publik. Lama tak mengungkap ke publik sosok yang mengisi hatinya, ia mendadak mengunggah foto pernikahannya dengan seorang pria bule tampan.

Dalam foto tersebut, Aurelie begitu anggun dengan gaun putih yang dikenakannya sementara pria yang di sampingnya tampak gagah mengenakan jas hitam. Raut wajah bahagia tak dapat disembunyikan oleh Aurelie yang tersenyum sambil menggenggam buket bunga berwarna putih.

Lantas, siapa pria beruntung yang berhasil memenangkan hati Aurelie Moeremans?

Tentu saja belum ada karena pernikahan itu bukan sungguhan. Foto tersebut hanya pernikahan 'halu' Aurelie bersama John Mayer, sang idola.

Netizen sampai dibuat heboh ketika melihat foto ini. Keterangan foto yang dituliskan Aurelie pun kocaknya bukan main.

"Thank you semuanya doa-doanya. Doa GWS-nya," tulis Aurelie Moeremans dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (2/7/2023).