Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Musisi Dunia Tewas di Tangan Penggemar Sendiri

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:24 WIB
5 Musisi Dunia Tewas di Tangan Penggemar Sendiri
Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: John Lennon/Linda McCartney)
A
A
A

JAKARTA - Deretan musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. Kejadian tersebut bahkan sempat menggemparkan jagat dunia hiburan dunia. Obsesi berlebihan seorang penggemar pada akhirnya membahayakan musisi itu sendiri. 

Beberapa musisi berbakat dunia bahkan harus kehilangan nyawanya akibat perbuatan nekat penggemar mereka sendiri. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone

1.Christina Grimmie (12 Maret 1994-10 Juni 2016)

Sejak tampil dalam ajang musik The Voice, sosok Christina Grimmie semakin banyak mendapat perhatian warganet. Dia kerap mengcover lagu-lagu pop dan mengunggahnya melalui channel YouTube pribadinya. 

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: Christina Grimmie/Roy Warner)

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: Christina Grimmie/Roy Warner)

Naas Christina Grimmie harus meregang nyawa di tangan penggemar sendiri, Kevin James Loibl. Obsesinya pada sang penyanyi membuat pria itu berpikir jika dia tidak bisa memiliki sang penyanyi, maka orang lain juga tidak. 

2.John Lennon (9 Oktober 1940-8 Desember 1980)

Vokalis The Beatles, John Winston Ono Lennon, merupakan penyanyi dan penulis lagu terkenal asal Inggris. Dia meninggal dunia pada usia 40 tahun setelah ditembak penggemarnya sendiri, Mark Chapman, di luar apartemennya di New York.

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: John Lennon/Reuters)

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: John Lennon/Reuters)

Kala itu, Chapman mendekati Lennon untuk meminta tanda tangannya. Namun kemudian dia mengeluarkan pistol, lalu menembakkannya ke punggung dan bahu Lennon yang membuatnya meninggal dunia, pada 1980. 

3.Selena Quintanilla (16 April 1971 - 31 Maret 1995)

Selena Quintanilla merupakan musisi dunia yang tewas di tangan penggemar sendiri. DIa dikenal sebagai ikon musik Tejano dan memiliki basis penggemar yang sangat fanatik, salah satunya Yolanda Saldivar.

 Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: Selena Quintanilla/AP)

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: Selena Quintanilla/AP)

Yolanda bahkan diketahui sebagai pendiri fan club Quintanilla dan sangat terobsesi pada penyanyi cantik tersebut. Saldivar kemudian diketahui menembak idolanya hingga tewas, pada 31 Maret 1995.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020790/paul-lany-alami-kecelakaan-tur-konser-di-australia-dan-selandia-baru-ditunda-uFNcYBj9RF.jpg
Paul LANY Alami Kecelakaan, Tur Konser di Australia dan Selandia Baru Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/205/2931234/say-you-won-t-let-go-tutup-konser-james-arthur-di-jakarta-FfEsefNRS2.jpg
Say You Won't Let Go Tutup Konser James Arthur di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/205/2931216/bawakan-lagu-impossible-james-arthur-ajak-penonton-nostalgia-QeRfQFzPAO.jpg
Bawakan Lagu Impossible, James Arthur Ajak Penonton Nostalgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/205/2928895/6-musisi-dunia-yang-diharapkan-konser-di-indonesia-v9mD8w3nVv.jpg
6 Musisi Dunia yang Diharapkan Konser di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/33/2920051/4-musisi-dunia-yang-batalkan-konser-di-indonesia-5deXlSS9ig.jpg
4 Musisi Dunia yang Batalkan Konser di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/205/2913548/4-penyanyi-dunia-yang-mendukung-palestina-lewat-lagu-PVLvGOMpLc.jpg
4 Penyanyi Dunia yang Mendukung Palestina Lewat Lagu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement