5 Musisi Dunia Tewas di Tangan Penggemar Sendiri

JAKARTA - Deretan musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. Kejadian tersebut bahkan sempat menggemparkan jagat dunia hiburan dunia. Obsesi berlebihan seorang penggemar pada akhirnya membahayakan musisi itu sendiri.

Beberapa musisi berbakat dunia bahkan harus kehilangan nyawanya akibat perbuatan nekat penggemar mereka sendiri. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone.

BACA JUGA: 10 Musisi Dunia yang Pernah Tampil di GBK Senayan

1.Christina Grimmie (12 Maret 1994-10 Juni 2016)

Sejak tampil dalam ajang musik The Voice, sosok Christina Grimmie semakin banyak mendapat perhatian warganet. Dia kerap mengcover lagu-lagu pop dan mengunggahnya melalui channel YouTube pribadinya.

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: Christina Grimmie/Roy Warner)

Naas Christina Grimmie harus meregang nyawa di tangan penggemar sendiri, Kevin James Loibl. Obsesinya pada sang penyanyi membuat pria itu berpikir jika dia tidak bisa memiliki sang penyanyi, maka orang lain juga tidak.

2.John Lennon (9 Oktober 1940-8 Desember 1980)

Vokalis The Beatles, John Winston Ono Lennon, merupakan penyanyi dan penulis lagu terkenal asal Inggris. Dia meninggal dunia pada usia 40 tahun setelah ditembak penggemarnya sendiri, Mark Chapman, di luar apartemennya di New York.

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: John Lennon/Reuters)

Kala itu, Chapman mendekati Lennon untuk meminta tanda tangannya. Namun kemudian dia mengeluarkan pistol, lalu menembakkannya ke punggung dan bahu Lennon yang membuatnya meninggal dunia, pada 1980.

3.Selena Quintanilla (16 April 1971 - 31 Maret 1995)

Selena Quintanilla merupakan musisi dunia yang tewas di tangan penggemar sendiri. DIa dikenal sebagai ikon musik Tejano dan memiliki basis penggemar yang sangat fanatik, salah satunya Yolanda Saldivar.

Musisi dunia tewas di tangan penggemar sendiri. (Foto: Selena Quintanilla/AP)

Yolanda bahkan diketahui sebagai pendiri fan club Quintanilla dan sangat terobsesi pada penyanyi cantik tersebut. Saldivar kemudian diketahui menembak idolanya hingga tewas, pada 31 Maret 1995.