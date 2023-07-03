Geni Faruk Janji Gen Halilintar Bakal Temani Aurel Hermansyah Melahirkan Anak ke-2

JAKARTA - Ibunda Atta Halilintar, Lenggogeni Faruk memastikan dirinya beserta suami dan anak-anaknya akan ikut mendampingi sang menantu, Aurel Hermansyah ketika melahirkan anak keduanya beberapa bulan lagi. Hal itu diungkap kala berbincang di mobil bersama salah satu putranya, Thariq Halilintar.

Mulanya, Thariq mengajukan beberapa pertanyaan yang menurutnya seringkali ditanyakan oleh netizen. Salah satunya terkait kehidupn Gen Halilintar yang sering berada di luar negeri dan jarang pulang ke Indonesia.

Thariq lantas menanyakan kepada ibunya mengenai jangka waktu keberadaan Gen Halilintar di Indonesia usai kembali untuk merayakan Idul Adha bersama keluarga besar Aurel Hermansyah.

"Sekarang kan udah di Jakarta lagi. Berapa lamakah mami akan menetap di Jakarta?" tanya Thariq Halilintar dikutip dari kanal YouTubenya, Minggu (2/7/2023).

Tak menjawab secara detail mengenai lama waktu Gen Halilintar berada di Indonesia, wanita yang akrab disapa Geni Faruk itu hanya dapat memastikan jika keluarganya akan berada di Indonesia ketika Aurel Hermansyah melahirkan anak keduanya.

Pasalnya saat kelahiran cucu pertamanya, Ameena Hanna Nur Atta, Geni Faruk bersama suami dan anak-anaknya yang lain sedang tidak berada di Indonesia. Ia tak ingin dua kali melewatkan momen berharga menyaksikan proses persalinan cucunya.

"Pokoknya nih kita udah masukin kita punya schedule waktu kelahiran baby A yang kedua akan di sini karena itu adalah momen paling penting. Kita gak mau kehilangan momen itu lagi," jawab Geni Faruk.