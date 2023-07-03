Sinopsis Film 10 Minute Gone, Ketika Ingatan Penting Michael Chiklis Hilang

JAKARTA - Sinopsis Film 10 Minute Gone akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film 10 Minutes Gone adalah film aksi thriller kriminal tahun 2019 yang disutradarai oleh Brian A. Miller.

Film ini dibintangi oleh Bruce Willis dan Michael Chiklis, dan dirilis pada 27 September 2019.

Sinopsis Sinopsis Film 10 Minute Gone

Film ini bercerita tentang seorang pria yang ingatannya hilang karena perampokan bank. Karakter tersebut perlu mengumpulkan 10 menit yang hilang dari ingatannya untuk menentukan siapa yang menyabotase dirinya.