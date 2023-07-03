Nuca dan Pamela Duet untuk OST Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

JAKARTA - Nuca dan Pamela Ghaniya mengisi original soundtrack (OST) film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Akhirnya, lagu ini perdana dinyanyikan oleh para pemain filmnya saat momen car free day di kawasan Sudirman, Jakarta, 2 Juli 2023.

Film yang diadaptasi dari novel Asma Nadia ini memberi pesan agar anak-anak menjadi pemberani dalam segala ketakutan, terutama terhadap hal bernuansa horor. Sehingga, lagu yang dibawakan Nuca dan Pamela ini juga punya pesan yang sama.

Nuca dan Pamela yang menjadi pengisi OST film ini berharap, anak-anak bisa menjadi lebih berani lagi. Mereka memastikan lagu yang disajikan untuk penonton akan terdengar fun.

“Ini film anak anak yang mengajarkan supaya tidak takut melawan segala ketakutannya,” tutur Nuca, ditemui awak media.

“Alhamdulillah h-1 aku duet sama Kak Nucca. Sempet kesulitan tapi Alhamdulillah bisa lancar recordingnya,” tutur Pamela.

Asma Nadia selaku penulis novelnya, menjabarkan keunggulan Petualangan Anak Penangkap Hantu. Ia berharap film ini bisa dinikmati para orangtua dengan mengajak buah hatinya menonton bersama.