Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Nuca dan Pamela Duet untuk OST Film Petualangan Anak Penangkap Hantu

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |07:30 WIB
Nuca dan Pamela Duet untuk OST Film <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i>
Nuca dan Pamela Ghaniya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nuca dan Pamela Ghaniya mengisi original soundtrack (OST) film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Akhirnya, lagu ini perdana dinyanyikan oleh para pemain filmnya saat momen car free day di kawasan Sudirman, Jakarta, 2 Juli 2023.

Film yang diadaptasi dari novel Asma Nadia ini memberi pesan agar anak-anak menjadi pemberani dalam segala ketakutan, terutama terhadap hal bernuansa horor. Sehingga, lagu yang dibawakan Nuca dan Pamela ini juga punya pesan yang sama.

Nuca dan Pamela yang menjadi pengisi OST film ini berharap, anak-anak bisa menjadi lebih berani lagi. Mereka memastikan lagu yang disajikan untuk penonton akan terdengar fun.

“Ini film anak anak yang mengajarkan supaya tidak takut melawan segala ketakutannya,” tutur Nuca, ditemui awak media.

“Alhamdulillah h-1 aku duet sama Kak Nucca. Sempet kesulitan tapi Alhamdulillah bisa lancar recordingnya,” tutur Pamela.

Asma Nadia selaku penulis novelnya, menjabarkan keunggulan Petualangan Anak Penangkap Hantu. Ia berharap film ini bisa dinikmati para orangtua dengan mengajak buah hatinya menonton bersama.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement