HOME CELEBRITY MOVIE

Lily Rose Depp Tak Malu Beradegan Panas di Serial The Idol

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |00:37 WIB
Lily Rose Depp Tak Malu Beradegan Panas di Serial The Idol
Lily Rose Depp tak malu beradagan panas di serial The Idol (Foto: HBO)
A
A
A

LOS ANGELES - Serial The Idol hangat diperbincangkan usai menjadi serial penuh kontroversi tahun ini. Acara televisi yang tayang di HBO ini banjir hujatan setelah banyak adegan vulgar di serial tersebut.

Lily-Rose Depp yang menjadi bintang utama di serial ini pun blak-blakan soal perannya sebagai Jocelyn. Ia menegaskan bahwa seluruh adegan vulgar di serial The Idol merupakan kesatuan.

“Bagi saya, seluruh karakter dan pertunjukan serta alurnya benar-benar merupakan kolaborasi terus menerus,” kata Depp baru-baru ini kepada Vogue Australia.

 Lily Rose Depp Tak Malu Beradegan Panas di Serial The Idol

Tak hanya itu, Lily juga mengaku tak masalah bila serial ini menanggung banyak hujatan. Ia bahkan mengetahui bahwa serial ini akan mengundang kontroversi bagi para penonton.

“Kami tahu bahwa kami membuat sesuatu yang provokatif dan kami tidak menghindar dari itu. Itu adalah sesuatu yang saya tahu akan saya lakukan sejak awal. Tidak apa-apa jika pertunjukan ini bukan untuk semua orang dan tidak apa-apa, saya pikir semua seni terbaik,” tambahnya.

Perihal adegan vulgar, putri aktor Johnny Depp ini seolah tak masalah dengan momen dirinya yang harus telanjang dan melakukan beberapa adegan dewasa. Lily juga mengatakan dirinya semangat melakoni hal tersebut dan tanpa unsur paksaan apa pun.

“Jadi dalam hal ketelanjangan dan sifat cabul dari peran tersebut, bagi saya itu benar-benar disengaja. Itu sangat penting bagi saya dan sesuatu yang membuat saya bersemangat melakukannya,” ungkap Lily.

“Saya tidak takut akan hal itu. Saya pikir kita hidup di dunia yang sangat seksual. Saya pikir itu hal yang menarik untuk dijelajahi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
