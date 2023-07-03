Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Kolaborasi Apik Aruma dan Raim Laode

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |23:30 WIB
Intip Kolaborasi Apik Aruma dan Raim Laode
Aruma dan Raim Laode (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aruma kembali menelurkan sebuah karya usai sukses debut dengan lagu Muak. Diketahui, Muak berhasil mendapatkan sambutan positif dengan belasan juta views di Youtube.

Kali ini, Aruma menghadirkan sebuah lagu bertajuk Ekspektasi. Tak sendiri, Aruma berkolaborasi dengan Raim Laode.

BACA JUGA:

Lagu Muak Sukses Besar, Aruma Raih Sertifikat Gold di Malaysia 

Aruma dan Raim Laode

Lagu Ekspektasi ditulis Adit Sahid bersama dengan Raim Laode yang sekaligus menjadi teman duet Aruma. Saat diminta berduet dengan Raim pun, gadis kelahiran Bandung, 3 September 2003, ini langsung setuju.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement