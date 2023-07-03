Intip Kolaborasi Apik Aruma dan Raim Laode

JAKARTA - Aruma kembali menelurkan sebuah karya usai sukses debut dengan lagu Muak. Diketahui, Muak berhasil mendapatkan sambutan positif dengan belasan juta views di Youtube.

Kali ini, Aruma menghadirkan sebuah lagu bertajuk Ekspektasi. Tak sendiri, Aruma berkolaborasi dengan Raim Laode.

BACA JUGA:

Lagu Muak Sukses Besar, Aruma Raih Sertifikat Gold di Malaysia

Lagu Ekspektasi ditulis Adit Sahid bersama dengan Raim Laode yang sekaligus menjadi teman duet Aruma. Saat diminta berduet dengan Raim pun, gadis kelahiran Bandung, 3 September 2003, ini langsung setuju.