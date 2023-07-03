Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Musisi Cover Dibayar Mahal, Is Pusakata Kaget dan Ingin Banting Stir

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |21:16 WIB
Musisi Cover Dibayar Mahal, Is Pusakata Kaget dan Ingin Banting Stir
Is Pusakata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Is Pusakata menghebohkan publik pasca menyindir penyanyi cover dengan bayaran fantastis. Hal itu diungkap mantan vokalis Payung Teduh ini di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Is menuliskan bahwa penyanyi cover mendapatkan bayaran hingga Rp50 juta untuk menyanyikan lagu orang lain.

“Fee Rp50 juta akustikan mainin lagu orang semua,” tulis Is, Senin (3/7/2023).

Musisi Cover Dibayar Mahal, Is Pusakata Kaget dan Ingin Banting Stir

Tak sampai di situ, Is juga kembali melempar sindiran untuk para penyanyi cover ini. Ia bahkan menyindir ingin beralih profesi menjadi penyanyi cover dengan bayaran selangit.

“Saya mau banting stir jadi musisi cover biar bayaran saya lebih besar,” kata Is.

“Saya udah malas bikin lagu,” sambungnya.

Meski melempar sindiran itu, Is pun turut membuat video klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melarang seseorang untuk melakukan cover dari lagu-lagu ciptaannya.

Ia hanya syok mengetahui kisaran bayaran musisi cover yang fantastis dengan menyanyikan lagu ciptaan orang lain.

“Saya ingin mengklarifikasi saya tidak melarang teman-teman men-cover lagu-lagu orang lain termasuk lagu saya,” kata Is.

“Silahkan saja, saya cuma kaget,” tambah Is.

Ia juga mengatakan dirinya akan tetap berkarya dan menulis lagu, dan tidak benar-benar akan mengganti profesinya sebagai penyanyi cover.

“Saya tetap akan bikin lagu yang banyak, ya kali,” jelasnya.

