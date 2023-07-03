Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sejarah Grup Band Legendaris The Beatles

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |20:02 WIB
Sejarah Grup Band Legendaris The Beatles
Sejarah grup band legendaris The Beatles (Foto: ist)
JAKARTA - Sejarah grup band legendaris The Beatles menarik untuk dibahas. Band legendaris asal Britania Raya ini seringkali dianggap sebagai grup band tersukses secara komersial dalam sejarah.

Grup beranggotakan John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, dan George Horrison ini pun menjadi inspirasi bagi banyak musisi di seluruh dunia. Bahkan karya The Beatles masih hidup sampai saat ini.

Melihat kesuksesannya, begini sejarah grup band legendaris The Beatles sejak awal berdiri dilansir dari berbagai sumber, Selasa (27/6/2023).

Sejarah Grup Band Legendaris The Beatles

Band bergenre rock ini dibentuk di Liverpool pada 1960. Para personel The Beatles awalnya bertemu pada 1956. Kala itu John Lennon yang masih berusia 16 tahun bertemu dengan Paul McCartney di sebuah pertunjukan gereja.

John yang tampil dengan The Quarrymen dikenalkan dengan Paul oleh pemain bass band tersebut. Paul sendiri bergabung dengan The Quarrymen sebagai gitaris. Namun, ia sempat demam panggung hingga akhirnya George Horrison menggantikan posisinya.

Sejak itulah, John, Paul, dan George berada di dalam satu band The Quarrymen. Lalu pada 1959 pemain drummer band tersebut memutuskan untuk melanjutkan kuliah, sehingga terjadi kekosongan posisi drummer.

Meski demikian, John, Paul, dan George tetap tampil dari panggung ke panggung sembari mencari pemain drum yang baru. Selang beberapa waktu, teman John yang bernama Stuart Stuccle mengusulkan nama band baru untuk mereka.

Nama yang diusulkan adalah “Beetels” yang terinspirasi dari band idola mereka yakni The Crickets. Namun, ide tersebut tak ditelan begitu saja. Pasalnya, band ini sempat mengalami beberapa kali pergantian nama.

Mulai dari Silver Beetles, Silver Beatles, hingga akhirnya menggunakan nama The Beatles.

Singkatnya, John dan kawan-kawan berhasil menemukan pemain drum baru yakni Pete Best dan The Beatles pun resmi dibentuk pada 1960. Meski sempat kehilangan Stuart Stuccle yang keluar pada 1961, namun John dan personel lainnya tak patah arah.

Tahun 1962, The Beatles mencoba ikut audisi rekaman bersama label Parlophone Records. Tak disangka, mereka lolos audisi dan menuntaskan rekaman single perdananya di tahun yang sama.

Sayangnya, produser George Martin sempat tidak puas dengan performa Pete Best hingga ia akhirnya diberhentikan dari The Beatles dan digantikan oleh Ringo Starr.

Debut album studio mereka, "Please Please Me" dirilis pada tahun 1963 dan mencapai kesuksesan besar di Inggris. The Beatles kemudian merilis serangkaian album yang sangat sukses, termasuk "A Hard Day's Night" (1964), "Help!" (1965), "Rubber Soul" (1965), "Revolver" (1966), "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967), dan banyak lainnya.

