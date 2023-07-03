Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dihadiri Erick Thohir, Asosiasi Komposer yang Digagas Ahmad Dhani Resmi Berdiri

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |18:19 WIB
Dihadiri Erick Thohir, Asosiasi Komposer yang Digagas Ahmad Dhani Resmi Berdiri
Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang digawangi oleh Ahmad Dhani resmi berdiri, pada Senin (3/7/2023). Ini menjadi wadah bagi para komposer dan pencipta lagu untuk memperjuangkan hak mereka.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir yang memberikan dukungan atas pelaku industri kreatif. Menurutnya, AKSI menjadi hal yang sangat penting untuk memperjuangkan hukum dan hal para musisi di Indonesia.

“Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Ibarat kita menanam pohon, biasanya pohon itu ada akarnya. Kalau akarnya tidak dirawat, pohonnya pasti mati. Kalau saya lihat, komposer itu pohon dari musik di Indonesia,” kata Erick dalam sambutannya pada peresmian AKSI, di Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).

Dihadiri Erick Thohir, Asosiasi Komposer yang Digagas Ahmad Dhani Resmi Berdiri

Erick Thohir juga menyampaikan BUMN siap untuk mendukung AKSI dalam mencapai tujuan mereka dalam memajukan industri musik di Indonesia. Ini juga didukung dengan database yang kuat dari beberapa perusahaan BUMN.

“Saya di sini sebagai BUMN, men-service semua Menteri. Siapa tahu, di ekosistem BUMN bisa dipakai. Karena yang namanya agregator di database kita punya kekuatan. Kita punya himbara, ada Telkom, siapa tahu bisa digunakan. Saya akan mendukung, selama kepentingannya untuk menjaga akar pohon tadi,” ujarnya.

Ahmad Dhani selaku Pembina menegaskan tujuan utama dibentuknya AKSI untuk memastikan kesejahteraan para musisi di Indonesia. Menurutnya, saat ini aturan yang menyangkut soal royalti belum tegas.

“Dalam usahanya, AKSI hadir untuk memperbaiki nasib seluruh komposer di Indonesia. Kami akan terus memberitakan kemajuan nasib seluruh komposer di indonesia. Kami akan menyoroti soal royalti pada live events, nanti kami akan minta dilibatkan di sana, baik dalam tata kelolanya maupun sistemnya,” ujar pendiri Dewa 19 itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154592/mulan_jameela-lGVn_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement