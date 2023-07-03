Dihadiri Erick Thohir, Asosiasi Komposer yang Digagas Ahmad Dhani Resmi Berdiri

JAKARTA – Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang digawangi oleh Ahmad Dhani resmi berdiri, pada Senin (3/7/2023). Ini menjadi wadah bagi para komposer dan pencipta lagu untuk memperjuangkan hak mereka.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir yang memberikan dukungan atas pelaku industri kreatif. Menurutnya, AKSI menjadi hal yang sangat penting untuk memperjuangkan hukum dan hal para musisi di Indonesia.

“Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Ibarat kita menanam pohon, biasanya pohon itu ada akarnya. Kalau akarnya tidak dirawat, pohonnya pasti mati. Kalau saya lihat, komposer itu pohon dari musik di Indonesia,” kata Erick dalam sambutannya pada peresmian AKSI, di Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023).

BACA JUGA: Ahmad Dhani Rogoh Kocek Rp40 Juta Demi Rilis Bohemian Rhapsody Milik Queen

Erick Thohir juga menyampaikan BUMN siap untuk mendukung AKSI dalam mencapai tujuan mereka dalam memajukan industri musik di Indonesia. Ini juga didukung dengan database yang kuat dari beberapa perusahaan BUMN.

“Saya di sini sebagai BUMN, men-service semua Menteri. Siapa tahu, di ekosistem BUMN bisa dipakai. Karena yang namanya agregator di database kita punya kekuatan. Kita punya himbara, ada Telkom, siapa tahu bisa digunakan. Saya akan mendukung, selama kepentingannya untuk menjaga akar pohon tadi,” ujarnya.

Ahmad Dhani selaku Pembina menegaskan tujuan utama dibentuknya AKSI untuk memastikan kesejahteraan para musisi di Indonesia. Menurutnya, saat ini aturan yang menyangkut soal royalti belum tegas.

“Dalam usahanya, AKSI hadir untuk memperbaiki nasib seluruh komposer di Indonesia. Kami akan terus memberitakan kemajuan nasib seluruh komposer di indonesia. Kami akan menyoroti soal royalti pada live events, nanti kami akan minta dilibatkan di sana, baik dalam tata kelolanya maupun sistemnya,” ujar pendiri Dewa 19 itu.

BACA JUGA: