Is Pusakata Sindir Penyanyi Cover yang Dapat Bayaran Rp50 Juta Saat Manggung

JAKARTA - Musisi Muhammad Istiqamah Djamad alias Is Pusakata geram dengan kemunculan penyanyi cover yang tak tahu diri. Melalui akun Instagramnya, Is bahkan terdengar menyindir penyanyi cover yang mendapatkan bayaran sangat besar dalam sekali manggung, padahal mereka tak membawakan lagu milik sendiri.

Sebagai musisi sekaligus pencipta lagu, Is pun kecewa dengan hal itu. Mengingat, ia seperti tak dihargai sebagai seorang pencipta lagu.

"Fee 50 juta, akustikan, mainin lagu orang semua. Hebat," bunyi keterangan foto yang diunggah Is di akun Instagram pribadinya.

"Jadi segan kami-kami yang punya lagu. Semoga rezeki selalu lancar. Amin yaa Rab," tambahnya.

Sementara itu, dalam video terbarunya Is mengaku ingin banting setir jadi musisi cover agar mendapatkan bayaran lebih besar. Bahkan, ia mengaku sudah malas membuat lagu lantaran kekecewaannya pada musisi cover.