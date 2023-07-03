10 Lagu Hits The Beatles, Ada yang Terjual 8 Juta Kopi

DERETAN lagu hits The Beatles dalam rentang 11 tahun kiprah band asal Inggris ini di industri musik. Sepanjang lebih dari 1 dekade itu, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr menuai sukses besar dalam sejarah musik dunia.

Mereka bahkan merilis deretan terbaik yang masih melegenda hingga kini. Berikut deretan lagu hits The Beatles versi Okezone.

1.Yesterday

The Beatles merilis Yesterday, pada 6 Agustus 1965. Lagu ballad melankolis dengan nuansa gitar akustik itu tercatat sebagai karya terpopuler The Beatles dengan lebih dari 2.200 cover sekaligus menjadi lagu yang paling banyak dicover sepanjang sejarah.

2.I Want to Hold Your Hand

Lagu I Want to Hold Your Hand merupakan salah satu track dalam album 'Meet The Beatles' yang ditulis oleh John Lennon dan Paul McCartney. The Beatles pertama kali merekam lagu berdurasi 2 menit dan 50 detik itu pada Oktober 1963 dan dirilis setahun kemudian.

3.Hey Jude

Lagu Hey Jude merupakan single non-album yang dirilis The Beatles pada Agustus 1968. Kala itu, lagu ini berada di puncak Billboard Hot 100 selama 9 pekan dan terjual sebanyak 8 juta kopi di seluruh dunia. Lagu berdurasi 7 menit ini juga dicatat para kritikus musik sebagai lagu terbaik sepanjang masa yang membuatnya meraih Grammy Hall of Fame.

4.Let It Be

Lagu hits The Beatles selanjutnya adalah Let It Be. Single yang dirilis pada 6 Maret 1970 tersebut merupakan karya terakhir Paul McCartney sebelum meninggalkan The Beatles. Lagu itu bercerita tentang kenangan terakhir Paul bersama sang ibu yang meninggal dunia karena kanker.

5.A Day in the Life

Single A Day in the Life merupakan salah satu track dalam album 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' yang dirilis pada 26 Mei 1967. Pembukaan dan penutup lagu itu ditulis oleh John Lennon, sementara Paul McCartney berperan menggarap bagian tengah lagu tersebut.