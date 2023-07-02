Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maxime Bouttier Mulai Berani Bagikan Momen Kebersamaannya dengan Luna Maya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |00:10 WIB
Maxime Bouttier Mulai Berani Bagikan Momen Kebersamaannya dengan Luna Maya
Maxime Bouttier (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Maxime Bouttier kini tampaknya mulai berani memamerkan momen kebersamaannya dengan Luna Maya. Setelah sempat menutupi hubungan kedekatan mereka, kini keduanya justru kerap memperlihatkan hal tersebut ke hadapan publik tanpa malu-malu.

Sebelumnya Maxime Bouttier tertangkap kamera saat memberikan buket bunga dan pelukan hangat usai Luna Maya memenangkan pertandingan tenis. Kali ini, bintang film Matt & Mou tersebut justru secara sadar membagikan momen kebersamaannya dengan Luna Maya.

Dalam unggahannya, mantan kekasih Prilly Latuconsina itu tampak memperlihatkan wajah Luna yang sedang makan siang bersamanya. Dalam video tersebut, pria 30 tahun itu terlihat tengah merekam Luna yang menyantap makanan.

Tak lama, Luna pun sempat menoleh ke arah Maxime yang ketahuan sedang merekamnya.

Luna Maya

"Big lunch ya," tulis Maxime dikutip dari unggahan Instagramnya storiesnya, Minggu, 2 Juli 2023.

Seperti yang diketahui, isu kedekatan Luna Maya dan Maxime Bouttier kian berhembus kencang lantaran keduanya beberapa kali terlihat bersama. Salah satunya ketika Luna menghadiri acara perayaan ulang tahun Maxime beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
