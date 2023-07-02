Jadi Selebgram, Nelly Marcelina Utamakan Konten Berkualitas dan Relevan

JAKARTA - Media sosial saat ini menjadi lahan yang cukup menjanjikan untuk bisa membuat seseorang mendadak terkenal. Bahkan, tak sedikit orang yang bisa mendapatkan rezeki dengan mudah, jika pandai menggunakan media sosial dengan bijak.

Salah satunya ialah Nelly Marcelina, selebgram sekaligus influencer asal Banda Aceh. Ia kini cukup dikenal luas oleh masyarakat mampu menghasilkan cuan lantaran bermain Instagram. Bahkan perempuan yang akrab disapa Nelly ini kerap memanfaatkan media sosialnya untuk kegiatan traveling hingga olahraga.

BACA JUGA: Influencer Jevon Andrean Rambah Bisnis Minyak dan Gas dengan Bangun Pom Bensin

Bagi perempuan 30 tahun ini, ada cara yang membuat akunnya kerap dilirik oleh netizen. Salah satunya lantaran ia pandai membuat konten media sosial yang berkualitas, menarik, dan relevan bagi audiens.

"Awalnya saya mencoba untuk jadi influencer dan saya pelajari tentang influencer dan yang pasti saya harus mampu membuat video konten yang menarik, berkualitas dan yang relevan," ungkap pemilik akun Instagram @nellymarcelina itu.

"Ya klo buat konten ya saya harus mengikuti tren dan perkembangan terbaru agar tetap relevan dan up-to-date," lanjutnya.

Tak cuma itu, Nelly juga mencoba untuk menjalin kerja sama dengan beberapa brand. Hal tersebut dilakukan agar dirinya bisa mempromosikan sebuah produk ataupun jasa melalui endorsement, review, ataupun kolaborasi.

Dengan begitu, nama Nelly semakin dikenal luas oleh masyarakat. Terlebih, hal itu dapat membangun dan mempertahankan audiens, apalagi dengan interaksi aktif antara dirinya dan followers di media sosial.