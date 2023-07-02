Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Selebgram, Nelly Marcelina Utamakan Konten Berkualitas dan Relevan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |23:10 WIB
Jadi Selebgram, Nelly Marcelina Utamakan Konten Berkualitas dan Relevan
Nelly Marcelina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial saat ini menjadi lahan yang cukup menjanjikan untuk bisa membuat seseorang mendadak terkenal. Bahkan, tak sedikit orang yang bisa mendapatkan rezeki dengan mudah, jika pandai menggunakan media sosial dengan bijak.

Salah satunya ialah Nelly Marcelina, selebgram sekaligus influencer asal Banda Aceh. Ia kini cukup dikenal luas oleh masyarakat mampu menghasilkan cuan lantaran bermain Instagram. Bahkan perempuan yang akrab disapa Nelly ini kerap memanfaatkan media sosialnya untuk kegiatan traveling hingga olahraga.

Bagi perempuan 30 tahun ini, ada cara yang membuat akunnya kerap dilirik oleh netizen. Salah satunya lantaran ia pandai membuat konten media sosial yang berkualitas, menarik, dan relevan bagi audiens.

"Awalnya saya mencoba untuk jadi influencer dan saya pelajari tentang influencer dan yang pasti saya harus mampu membuat video konten yang menarik, berkualitas dan yang relevan," ungkap pemilik akun Instagram @nellymarcelina itu.

"Ya klo buat konten ya saya harus mengikuti tren dan perkembangan terbaru agar tetap relevan dan up-to-date," lanjutnya.

Nelly Marcelina

Tak cuma itu, Nelly juga mencoba untuk menjalin kerja sama dengan beberapa brand. Hal tersebut dilakukan agar dirinya bisa mempromosikan sebuah produk ataupun jasa melalui endorsement, review, ataupun kolaborasi.

Dengan begitu, nama Nelly semakin dikenal luas oleh masyarakat. Terlebih, hal itu dapat membangun dan mempertahankan audiens, apalagi dengan interaksi aktif antara dirinya dan followers di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement