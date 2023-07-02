Sebut Jefri Nichol Cowok Idamannya, Lina Mukherjee: Aku Udah Meluk Dia Lho

JAKARTA - Selebgram Lina Mukherjee bicara soal pria idaman hatinya. Influencer yang sempat menuai kontroversi ini bahkan mengaku jika dirinya merupakan fans berat dari aktor, Jefri Nichol.

Momen itu terungkap lewat akun TikTok @BitiIndonesia. Dalam video tersebut, Lina dihadapkan dengan dua pilihan laki-laki yakni Chicco Jerikho dan Jefri Nichol.

“Ini crush aku banget Jefri,“ ungkap Lina, dikutip Minggu (2/7/23).

Bukan tanpa alasan, menurut Lina, Jefri Nichol mirip dengan mantan kekasihnya. Hal itulah yang membuatnya begitu mengidolakan bintang film Sri Asih itu.

Tak hanya itu, Lina juga mengaku bahwa dirinya sudah pernah memeluk Jefri Nichol.

“Karena mantan aku mirip dia (Jefri Nichol), dan aku udah meluk dia lho,” sambung Lina.

Saking ngefansnya dengan mantan kekasih Shenina Cinnamon itu, Lina terus tersenyum memandangi potret Jefri Nichol. Ia seolah salting usai mengakui bahwa Nichol adalah cowok idamannya.

Tak berhenti sampai di situ saja, Lina bahkan bergurau bahwa dirinya tak akan memasang tarif untuk Jefri Nichol bila aktor tersebut mau dengannya.

“Aku (buat) Jefri mah gak pasang tarif,” beber Lina sembari tertawa.