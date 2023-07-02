Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebut Jefri Nichol Cowok Idamannya, Lina Mukherjee: Aku Udah Meluk Dia Lho

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |22:10 WIB
Sebut Jefri Nichol Cowok Idamannya, Lina Mukherjee: Aku Udah Meluk Dia Lho
Lina Mukherjee (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Lina Mukherjee bicara soal pria idaman hatinya. Influencer yang sempat menuai kontroversi ini bahkan mengaku jika dirinya merupakan fans berat dari aktor, Jefri Nichol.

Momen itu terungkap lewat akun TikTok @BitiIndonesia. Dalam video tersebut, Lina dihadapkan dengan dua pilihan laki-laki yakni Chicco Jerikho dan Jefri Nichol.

“Ini crush aku banget Jefri,“ ungkap Lina, dikutip Minggu (2/7/23).

Bukan tanpa alasan, menurut Lina, Jefri Nichol mirip dengan mantan kekasihnya. Hal itulah yang membuatnya begitu mengidolakan bintang film Sri Asih itu.

Tak hanya itu, Lina juga mengaku bahwa dirinya sudah pernah memeluk Jefri Nichol.

Lina Mukherjee

“Karena mantan aku mirip dia (Jefri Nichol), dan aku udah meluk dia lho,” sambung Lina.

Saking ngefansnya dengan mantan kekasih Shenina Cinnamon itu, Lina terus tersenyum memandangi potret Jefri Nichol. Ia seolah salting usai mengakui bahwa Nichol adalah cowok idamannya.

Tak berhenti sampai di situ saja, Lina bahkan bergurau bahwa dirinya tak akan memasang tarif untuk Jefri Nichol bila aktor tersebut mau dengannya.

“Aku (buat) Jefri mah gak pasang tarif,” beber Lina sembari tertawa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143959/audinna-VXHY_large.jpg
Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123371/michelle_halim-kXGg_large.jpg
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984/cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090467/fakta_lydia_onic-l2vE_large.jpg
6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483/oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084481/biodata_dan_agama_lydia_onic-RZ6U_large.jpg
Biodata dan Agama Lydia Onic, Selebgram Cantik yang Diduga Pemeran Video Mesum 12 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement