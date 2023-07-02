P NATION Buka Suara Terkait Rumor Asmara Hwasa

SEOUL - P NATION akhirnya buka suara terkait rumor asmara Hwasa. Pernyataan itu dirilis setelah personel MAMAMOO itu resmi bergabung dengan agensi bentukan PSY tersebut.

“Karena itu kehidupan personal sang artis, sulit bagi kami untuk mengonfirmasi kebenaran rumor tersebut. Kami harap, semua pihak bisa memakluminya. Kami minta maaf,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Minggu (2/7/2023).

Rumor asmara Hwasa pertama kali dirilis oleh Sports Seoul, pada 30 Juni 2023. Dalam laporannya, media tersebut mengklaim, penyanyi 27 tahun tersebut berpacaran dengan seorang pengusaha yang 12 tahun lebih tua darinya.

Media itu melaporkan, Hwasa pertama kali berkenalan dengan sang kekasih saat pria itu masih berkecimpung di industri musik. “Dulu, pria itu sempat khawatir karena dia belum terkenal,” ujar sumber anonim media tersebut.

Sumber tersebut menambahkan, pria itu sempat khawatir dengan perbedaan usia di antara mereka. Namun sepertinya Hwasa berhasil meyakinkan pria itu hingga hubungan mereka bertahan sampai sekarang.