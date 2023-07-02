Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya dan Salim Nauderer Didesak Segera Menikah, Usai Rayakan Anniversary ke-2

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:10 WIB
Rachel Vennya dan Salim Nauderer Didesak Segera Menikah, Usai Rayakan Anniversary ke-2
Rachel Vennya dan Salim Nauderer (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya, baru saja merayakan anniversary hubungannya yang ke-2 dengan sang kekasih, Salim Nauderer. Momen spesial itu dirayakan oleh keduanya dengan menggelar acara makan malam di sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta.

Melalui unggahannya di akun Instagram, janda 2 anak itu tampil cantik dengan mengenakan gaun hitam. Begitu pula dengan Salim, ia terlihat gagah mengenakan setelan jas berwarna hitam.

"2 years ago, island view," tulis Rachel Vennya, dikutip Minggu (2/7/2023).

Suasana perayaan anniversary kedua mereka terlihat begitu romantis. Bahkan terlihat banyak bunga mawar putih dan pink yang disusun sedemikian rupa di atas meja.

Rachel Vennya dan Salim Nauderer

Sementara itu, bagian belakang mereka terlihat dihiasi dengan beberapa foto serta lampu-lampu kecil. Tak ketinggalan ada juga tulisan 'Happy Anniversary' di sana.

Unggahan selebgram 27 tahun ini tak luput dari berbagai komentar dari netizen dan rekan-rekannya. Ada yang memberikan respon positif namun tak sedikit netizen yang mendesak agar mereka bisa segera menikah.

"Nikahin!" kata akun @daff***.

"Kirain dilamar ternyata cuma anniversary," tambah @mrl***.

Halaman:
1 2
