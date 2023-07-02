Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Dihujat Netizen Usai Menyebut Sule Tak Pernah Shalat Jumat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |20:10 WIB
Nathalie Holscher Dihujat Netizen Usai Menyebut Sule Tak Pernah Shalat Jumat
Nathalie Holscher dan Sule (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher baru-baru ini meluapkan perasaan kesalnya pada sang mantan suami, Sule, di media sosial. Saking kesalnya terhadap sikap Sule yang cuek usai mendapat kabar bahwa anak kandungnya, Adzam dilarikan ke rumah sakit, Nathalie sampai membongkar aib pria 46 tahun itu.

Melalui akun Instagram Storynya, Nathalie sampai menyebut bahwa Sule tidak pernah shalat Jumat. Hal itu bermula usai Sule lebih memilih menyelesaikan endorse dan pergi ke rumah sakit usai shalat Jumat dibandingkan segera menemuinya dan Adzam yang kala itu masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Masih di IGD ini kang, belum masuk kamar," tulis Nathalie Holscher dalam percakapan chat WhatsApp, yang diunggah di Instagram Stories-nya, Sabtu, 1 Juli 2023.

"Gue mandi dulu. Nanti kabarin kalau sudah dapat kamarnya. Gue ngerjain endorse dulu. Habis jumatan paling ke rumah sakit," jawab Sule.

Nathalie Holscher

Kesal dengan jawaba Sule, Nathalie pun langsung meluapkan amarahnya di media sosial. Sampai-sampai, ia menyebut jika ayah Rizky Febian itu tak pernah shalat Jumat selama mereka masih hidup bersama.

"Astagfirullah! Ngerjain endorse dulu dan habis Jumatan. (Perasaan nggak pernah tuh lihat dia jumatan selama bareng-bareng)," tulis Nathalie di Instagram Storynya.

"Tidak patut dicontoh ya para bapak-bapak di luar sana. Jangan pernah se-masa bodo itu ya sama anak. Kasih sayang ke anak bukan cuma materi!!" keluh Nathalie Holscher.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156601/nathalie_holscher-GZ8Q_large.jpg
Nathalie Holscher Tutup Kolom Komentar IG usai Parodikan Kehamilan Erika Carlina, Netizen: Kena Mental Mbak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151542/nathalie_holscher-7T6G_large.jpg
Lahir Lebih Dulu, Nathalie Holscher Ogah Disebut Mirip Mahalini Raharja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement