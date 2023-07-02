Nathalie Holscher Dihujat Netizen Usai Menyebut Sule Tak Pernah Shalat Jumat

JAKARTA - Artis Nathalie Holscher baru-baru ini meluapkan perasaan kesalnya pada sang mantan suami, Sule, di media sosial. Saking kesalnya terhadap sikap Sule yang cuek usai mendapat kabar bahwa anak kandungnya, Adzam dilarikan ke rumah sakit, Nathalie sampai membongkar aib pria 46 tahun itu.

Melalui akun Instagram Storynya, Nathalie sampai menyebut bahwa Sule tidak pernah shalat Jumat. Hal itu bermula usai Sule lebih memilih menyelesaikan endorse dan pergi ke rumah sakit usai shalat Jumat dibandingkan segera menemuinya dan Adzam yang kala itu masih berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Masih di IGD ini kang, belum masuk kamar," tulis Nathalie Holscher dalam percakapan chat WhatsApp, yang diunggah di Instagram Stories-nya, Sabtu, 1 Juli 2023.

"Gue mandi dulu. Nanti kabarin kalau sudah dapat kamarnya. Gue ngerjain endorse dulu. Habis jumatan paling ke rumah sakit," jawab Sule.

Kesal dengan jawaba Sule, Nathalie pun langsung meluapkan amarahnya di media sosial. Sampai-sampai, ia menyebut jika ayah Rizky Febian itu tak pernah shalat Jumat selama mereka masih hidup bersama.

"Astagfirullah! Ngerjain endorse dulu dan habis Jumatan. (Perasaan nggak pernah tuh lihat dia jumatan selama bareng-bareng)," tulis Nathalie di Instagram Storynya.

"Tidak patut dicontoh ya para bapak-bapak di luar sana. Jangan pernah se-masa bodo itu ya sama anak. Kasih sayang ke anak bukan cuma materi!!" keluh Nathalie Holscher.