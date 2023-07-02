Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adzam Masih Sakit, Nathalie Holscher Tolak Terima Endorse dan Batalkan Pekerjaan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |19:10 WIB
Adzam Masih Sakit, Nathalie Holscher Tolak Terima Endorse dan Batalkan Pekerjaan
Nathalie Holscher (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher hingga kini masih fokus dengan kesembuhan buah hatinya, Adzam Adriansyah Sutisna. Saking fokusnya, mantan istri Sule itu terpaksa membatalkan sejumlah pekerjaan demi menjaga buah hatinya yang masih terbaring di rumah sakit.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan Nathalie baru-baru ini di akun Instagram storynya. Dalam unggahannya, Nathalie terlihat menyertakan chat yang menyebut jika untuk sementara waktu dirinya belum mau menerima pekerjaan termasuk endorse, demi buah hatinya.

"Maaf guys, nggak terima endorse dulu buat sekarang," tulis Nathalie Holscher di Instagram Stories, Minggu (2/7/2023).

Bukan hanya membatalkan pekerjaan dan kerja sama, perempuan blasteran Belanda itu bahkan memperlihatkan bukti percakapan yang berisi keterangan bahwa dirinya sudah mengembalikan uang endorse. Tak hanya soal endorse, ibu satu anak ini juga turut membatalkan pekerjaannya hingga 4 Juli 2023 mendatang.

Nathalie Holscher

"Maaf, kerjaan aku cancel dulu. Takut anak masih sakit," terang Nathalie Holscher.

Sontak saja sikap Nathalie dinilai sangat berbeda dengan mantan suaminya. Sebab, bapak lima anak itu lebih memilih untuk menyelesaikan endorse terlebih dulu baru menjenguk anaknya ke rumah sakit.

Halaman:
1 2
