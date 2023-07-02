Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Edo Sulistianto, Fotografer yang Kini Banting Setir Jadi Influencer

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |18:10 WIB
Mengenal Edo Sulistianto, Fotografer yang Kini Banting Setir Jadi Influencer
Edo Sulistianto (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Edo Sulistianto dikenal pertama kali oleh masyarakat luas sebagai seorang fotografer langganan para artis. Ia bahkan kerap dipercaya untuk mengabadikan momen-momen bahagia sejumlah artis di Tanah Air.

Menariknya, Edo Sulistianto kini mulai banting setir ke dunia kreator digital dengan menjadi seorang influencer. Bahkan, ia kerap membagikan momen perjalanannya ke luar negeri di akun Instagram pribadinya.

Sebelumnya, pria lulusan Manajemen Informatika ini dikenal sebagai sosok dibalik akun instagram @unnamed.story. Kendati demikian, kini ia mulai membangun akun Instagram pribadinya @edosulistianto.official dengan konten-konten yang menarik.

Dilihat dari akun Instagram miliknya, hingga Juli 2023 pria kelahiran Tangerang, 16 Mei 1991 tersebut sudah sempat mengunjungi banyak tempat di tahun ini. Sebut saja Labuan Bajo hingga Jepang.

Edo Sulistianto

“Jobs fill your pocket, adventures fill your soul (Pekerjaan mengisi sakumu, petualangan mengisi jiwamu),” tulis Edo pada salah satu fotonya di Instagram pada April 2023 lalu.

Bukan hanya sekedar membagikan foto, Finalis Duta Pariwisata Kota Tangerang Kang & Nong 2010 ini juga kerap menuliskan beberapa pengetahuan terkait lokasi liburan yang didatanginya. Sehingga, para followersnya tak hanya bisa melihat keindahan lokasi liburan yang didatanginya, tetapi juga belajar terkait sejarah tempat tersebut.

Halaman:
1 2
