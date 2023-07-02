Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Para Peserta Indonesia's Got Talent 2023 Masuki Babak Judges Cut

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |16:45 WIB
Para Peserta Indonesia's Got Talent 2023 Masuki Babak Judges Cut
Indonesia's Got Talent 2023 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Babak yang semakin menegangkan dan juga ketat akan hadir dalam Indonesia's Got Talent 2023. Sejumlah peserta yang berhasil lolos bahkan akan maju ke Babak Judges Cut, dimana para peserta dituntut untuk beradu talenta dengan konsep yang lebih matang dan detail.

Salah satu peserta yang lolos yakni Chronicles. Dalam Babak Judges Cut, mereka akan membawakan konsep arwah yang sedang berpesta dengan setting carnaval.

Menariknya, penampilan mereka berhasil membuat Reza Arap terpukau.

Selain itu, ada Tandang Makalang yang kembali memberikan penampilan Color Guard dengan glamour dan indah. Dalam penampilannya, Tandang Makalang menceritakan tentang 2 sahabat yang saling mendukung, mereka berhasil mencuri perhatian penonton hingga membuat Denny Sumargo menangis terharu.

Sementara itu, ada pula Enzo, seorang anak kecil yang cinta dengan reptil hingga membuat para juri ketakutan karena penampilannya. Sedangkan peserta lainnya, yakni Kevin Leon juga berhasil membuat 4 juri meneteskan air mata berkat penampilan musik saxophone yang indah.

Indonesia's Got Talent

Aksi baris berbaris dari Brathayudha juga mendapatkan perhatian dari juri lantaran story line yang membuat mereka tersentuh. Sementara itu, ada juga Adryan Natha bersama Natih, si naga putih dengan talenta Ventriloquist, yang bercerita asal usul keluarga Natih sukses membuat juri terhibur.

Lebih lanjut, perkumpulan bapak-bapak dari Bitung yaitu Zaitun Voice juga tidak kalah dengan yang lain. Ssara yang melengkapi satu sama lain dan koreografi yang menarik menjadi ciri khas mereka di setiap penampilannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/598/2865004/juara-indonesia-got-talent-season-2-femme-fatale-usaha-kami-terbayar-LpqRc5jfOY.jpg
Juara Indonesia Got Talent Season 2, Femme Fatale: Usaha Kami Terbayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/598/2864378/selamat-femme-fatale-jadi-juara-indonesia-got-talent-c4XFXbZs8G.jpg
Selamat, Femme Fatale Jadi Juara Indonesia Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/598/2859389/meriah-10-finalis-berhasil-masuk-ke-babak-road-to-grand-final-indonesia-got-talent-5CASRfWdq3.jpeg
Meriah, 10 Finalis Berhasil Masuk ke Babak Road To Grand Final Indonesia Got Talent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/598/2854264/5-kontestan-peraih-golden-buzzer-kembali-tampil-di-semi-final-indonesias-got-talent-2023-QxElfH9HkJ.jpg
5 Kontestan Peraih Golden Buzzer Kembali Tampil di Semi Final Indonesias Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/598/2850789/malam-ini-ada-kejutan-di-quarter-final-terakhir-indonesia-s-got-talent-2023-hdnNJcRrfB.jpg
Malam Ini! Ada Kejutan di Quarter Final Terakhir Indonesia's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/598/2847133/penampilan-fresh-peserta-indonesias-got-talent-di-babak-baru-quarter-final-gC1YO5Ap0X.jpeg
Penampilan Fresh Peserta Indonesias Got Talent di Babak Baru: Quarter Final
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement