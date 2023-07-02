Para Peserta Indonesia's Got Talent 2023 Masuki Babak Judges Cut

JAKARTA - Babak yang semakin menegangkan dan juga ketat akan hadir dalam Indonesia's Got Talent 2023. Sejumlah peserta yang berhasil lolos bahkan akan maju ke Babak Judges Cut, dimana para peserta dituntut untuk beradu talenta dengan konsep yang lebih matang dan detail.

Salah satu peserta yang lolos yakni Chronicles. Dalam Babak Judges Cut, mereka akan membawakan konsep arwah yang sedang berpesta dengan setting carnaval.

Menariknya, penampilan mereka berhasil membuat Reza Arap terpukau.

Selain itu, ada Tandang Makalang yang kembali memberikan penampilan Color Guard dengan glamour dan indah. Dalam penampilannya, Tandang Makalang menceritakan tentang 2 sahabat yang saling mendukung, mereka berhasil mencuri perhatian penonton hingga membuat Denny Sumargo menangis terharu.

Sementara itu, ada pula Enzo, seorang anak kecil yang cinta dengan reptil hingga membuat para juri ketakutan karena penampilannya. Sedangkan peserta lainnya, yakni Kevin Leon juga berhasil membuat 4 juri meneteskan air mata berkat penampilan musik saxophone yang indah.

Aksi baris berbaris dari Brathayudha juga mendapatkan perhatian dari juri lantaran story line yang membuat mereka tersentuh. Sementara itu, ada juga Adryan Natha bersama Natih, si naga putih dengan talenta Ventriloquist, yang bercerita asal usul keluarga Natih sukses membuat juri terhibur.

Lebih lanjut, perkumpulan bapak-bapak dari Bitung yaitu Zaitun Voice juga tidak kalah dengan yang lain. Ssara yang melengkapi satu sama lain dan koreografi yang menarik menjadi ciri khas mereka di setiap penampilannya.