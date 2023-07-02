Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hadiri Premiere Mission Impossible 7, Pevita Pearce Bertemu Tom Cruise

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |17:10 WIB
Hadiri Premiere Mission Impossible 7, Pevita Pearce Bertemu Tom Cruise
Pevita Pearce (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pevita Pearce baru saja menghadiri premier film Mission Impossible 7 Dead Reckoning part 1 di Seoul, Korea Selatan. Ia pun mengaku mendapatkan kehormatan lantaran bisa diundang untuk menghadiri acara tersebut.

Menariknya dalam acara tersebut, bintang film Sri Asih ini terlihat bertemu dengan Tom Cruise yang merupakan pemeran utama di dalam Mission Impossible 7. Ia pun tampak tak menyangka sekaligus bangga, bisa melihat sosok yang selama ini hanya bisa dilihatnya melalui layar.

"Menjalani fantasi mata-mata saya di premiere Mission Impossible, Merasa terhormat menjadi bagian dari malam yang memukau ini dan menyaksikan aksi memompa adrenalin secara langsung," tulis Pevita Pearce melalui akun instagram pribadinya, Minggu (2/7/2023).

Sebagai bentuk kekagumannya, Pevita pun mengaku sangat terkesan pekerjaan para cast (pemain) serta kru-kru di Film Mission Impossible 7 Dead Reckoning. Terlebih, usai dirinya mendapatkan kesempatan langsung menonton film tersebut.

Pevita Pearce dan Tom Cruise

"Pujian untuk para pemain dan kru yang luar biasa karena menciptakan pengalaman sinematik yang tak terlupakan. #MissionImpossible #MissionImpossibleID," sambungnya.

Bukan hanya Tom Cruise, perempuan berusia 30 tahun ini juga sempat menyapa beberapa pemeran-pemeran lainnya. Salah satunya aktor asal Thailand, Phuwin Tangsak Yuen, dan mengabadikan interaksi mereka melalui akun media.

Halaman:
1 2
