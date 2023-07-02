Deddy Corbuzier Umumkan Kabar Duka, Kakak Perempuannya Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga presenter sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier. Sang kakak, Christine Sundjojo, diketahui telah meninggal dunia.

Kabar tersebut disampaikan pertama kali oleh Deddy Corbuzier dan juga istrinya, Sabrina Chairunnisa, melalui Instagram. Dalam unggahannya, pasangan ini terlihat memajang foto ketika mereka tengah berada di rumah duka pada Sabtu, 1 Juli 2023 kemarin.

Dalam unggahan tersebut, terlihat potret kakak perempuan Deddy yang dibingkai dan diletakkan di dekat peti. Bahkan terlihat pula sebuah salib yang dibalut dengan bunga-bunga berwarna putih.

Sementara itu, Deddy juga sempat memajang foto dirinya bersama sang kakak saat masih sehat.. Tak lupa, ia juga menulis ucapan selamat tinggal yang singkat.

"Goodbye sis..." tulisnya.

Sementara itu, Sabrina Chairunnisa juga sempat mengunggah foto dirinya bersama sang kakak ipar yang akrab disapanya dengan panggilan Cici. Ia bahkan sempat menuliskan doa untuk mendiang sang ipar.