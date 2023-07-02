Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shalat Idul Adha di Shaf Wanita, Lucinta Luna Dianggap Melecehkan Agama

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |15:10 WIB
Shalat Idul Adha di Shaf Wanita, Lucinta Luna Dianggap Melecehkan Agama
Lucinta Luna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Lucinta Luna kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Bagaimana tidak, di momen shalat Idul Adha kemarin, bintang film Bridezilla ini terlihat berada di shaf alias barisan wanita, bukannya laki-laki.

Momen ketika dirinya menjalani shalat Idul Adha bahkan diungkapkan langsung olehnya melalui foto dan video di akun sosial medianya. Dalam unggahan tersebut, Lucina Luna bahkan tampil berhijab bersama jamaah wanita lainnya.

Mengikuti unggahannya, Lucinta Luna tak hanya memberikan ucapan perayaan Idul Adha. Ia juga mengaku bersyukur bisa menjalankan ibadah shalat Idul Adha bersama sanak saudara perempuannya itu.

“SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1444 HIJRIAH-2023. MOHON MAAF LAHIR BATIN TEMAN TEMAN BILA RATU ADA PUNYA SALAH YAH. ALHAMDULILLAH BISA IBADAH BERJAMAAH BERSAMA SANAK SAUDARA,” tulis Lucinta Luna, melalui akun Instagramnya, @lucintaluna_manjalita.

Lucinta Luna

Unggahan Lucinta Luna yang terlihat berpenampilan seperti wanita muslimah di momen shalat Idul Adha sontak viral dan banjir hujatan dari netizen. Pasalnya, kehadirannya di tengah-tengah jamaah wanita saat shalat Idul Adha bisa membatalkan wudhu mereka sehingga shalat mereka bisa jadi tidak sah.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Lucinta sendiri diketahui merupakan seorang transgender yang telah mengubah kelaminnya menjadi perempuan.

Sementara itu, tidak sedikit pula netizen yang menyayangkan sikap Lucinta Luna yang dinilai telah melecehkan dan mempermainkan agama dengan tampil berhijab layaknya seorang perempuan muslim.

“Lucinta lunaaaa, kalo mau ganti sttus dari cowo ke cewek gpp. Tpi jgn sampe ke ibadah2 jugaa dong. Sama aja kamu mempermainkan agamaa,” ujar @ee*****

“Batal wudhu itu kalo bersentuhan,” kata @ki******.

Halaman:
1 2
